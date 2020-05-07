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В Европе во время самоизоляции стало существенно больше жалоб на домашнее насилие – ВОЗ

07.05.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экстренные службы в Европе зафиксировали значительное увеличение числа обращений женщин с жалобами на домашнее насилие во время режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в ВОЗ.

"Страны сообщают об увеличении в апреле на 60% по сравнению с прошлым годом количества экстренных звонков со стороны женщин, которые подверглись домашнему насилию со стороны своих партнеров", - сказал глава европейского подразделения ВОЗ, доктор Ханс Клюге.

Эксперт организации Изабель Йорди сообщила, что данные о росте таких обращений поступают практически из всех стран континента.

Между тем, по оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в мире произойдет еще около 30 млн случаев домашнего насилия, если введенные ограничительные меры из-за коронавируса будут продлены еще на полгода.


Многие европейские страны оказались сильно затронуты пандемией коронавируса. В общей сложности на территории Европы зарегистрировали около 1,5 млн случаев заражения, почти 150 тыс. человек скончались.

Для борьбы с распространением коронавируса в странах были введены ограничительные меры, в частности, запрещающие выходить из дома без острой необходимости. В настоящее время ряд стран приступил к смягчению этих мер.
 
 
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Экстренные службы в Европе зафиксировали значительное увеличение числа обращений женщин с жалобами на домашнее насилие во время режима самоизоляции, введенного...
 
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