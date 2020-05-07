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Мадонна прокомментировала информацию о заражении коронавирусом

07.05.2020 18:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мадонна прокомментировала информацию о заражении коронавирусом

Американская поп-дива Мадонна прояснила информацию о том, что у нее положительный тест на коронавирус.

Певица сообщила подписчикам в Instagram, что один из ее тестов, связанных с коронавирусной инфекцией, действительно был положительным. Артистка переболела во время своего концертного тура Madame X. Однако в настоящее время она здорова.

«У меня и у нескольких других участников шоу определенно был (коронавирус - ред.) во время моих концертов в Париже более семи недель назад», – заявила Мадонна.

Звезда также рассказала, что сначала она и ее коллеги подумали, что у них грипп.

Добавим, что Мадонна – в числе знаменитостей, которые активно подключились к борьбе с COVID-19. Артистка пожертвовала уже один миллион долларов на разработку вакцины от коронавируса.

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Американская поп-дива Мадонна прояснила информацию о том, что у нее положительный тест на коронавирус. Певица сообщила подписчикам в Instagram, что один из ее тестов,...
 
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