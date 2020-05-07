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"Сейчас все закрыто - и костелы, и церкви". Что говорят жители Ошмян после выявленного у ксёндза коронавируса?

07.05.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Костел святого Михаила Архангела, как и другие храмы в Ошмянском районе Гродненской области, сейчас временно закрыт для посещения верующими. После того, как у ксендза Яна Пузыны был подтвержден коронавирус, санитарно-эпидемиологическая служба вынесла такое предписание. Несмотря на рекомендации местной власти, массовые мероприятия здесь не отменялись. При большом скоплении людей прошли Вербное воскресение, Пасха и обряд бежмования.

26 апреля, несмотря на рекомендации местной власти, ксендз костела святого Михаила Архангела провел обряд бежмования. С просьбой перенести религиозный праздник на более позднее время к священнослужителю обращались не только родители, но и другие служители костела. По имеющимся данным, 50 родителей из 150 писали заявление с подобной просьбой. Было распоряжение и бискупа Гродненского о переносе массовых мероприятий в костелах. Но праздник состоялся, пишет s13.ru.

А уже 28 апреля ксендз Ян Пузын был госпитализирован в Гродно в больницу с высокой температурой. Тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас, со слов местных, санстанция выявляет всех детей, которые были на бежмовании, а также их учителей и родителей. Работы медикам прибавилось в разы, хотя этот очаг COVID-19 можно было и предотвратить, говорят жители районного центра.

— Санстанция накануне просила не приходить на религиозные праздники в костел, не проводить массовые мероприятия здесь. Дети рассказывали, что одна из сестер, которая готовит детей к бежмованию, тоже обращалась к ксендзу. Но вместо этого получила укор со стороны священнослужителя. Не знаю, правда, это или нет, но говорят, что она больше не служит при этом костеле, - говорит одна из жительниц Ошмян, которая пожелала остаться анонимной и объясняет, почему. – Вы ж понимаете, Ошмяны – это как большая деревня. Мне тут еще жить и работать.

На следующий день после бежмования ксендзом была организована поездка на Августовский канал. По нашим данным, более 40 человек находились в одном автобусе. Все они уже сдали тесты и ждут их результатов.

— Известно, что положительный результат у органистки костела и, говорят, что у второго ксендза тоже тест дал «плюс». У нас тут сейчас паника в городе, конечно. В костел приходило очень много людей, особенно на бежмование. Сразу после того, как забрали ксендза в больницу, приехали две машины из санстанции, закрыли костел и все там обливали раствором, - говорит женщина. – Сейчас все закрыто. И костелы, и церкви….

Инфицирование COVID-19 у ксендза подтвердила официально и курия Гродненской епархии.

— Ксендз Ян Пузын, приходской священник прихода св. Архангел Михаила в Ошмянах в настоящее время проходит лечение в больнице. Проведенные тесты на наличие коронавируса в организме дали положительный результат. Здоровье священника постепенно улучшается, - было отмечено на католическом портале.


К слову, свое отношение к коронавирусу ксендз Ян высказал еще месяц назад, на Вербное воскресение. В своем интервью для канала DW он говорил, что его «немного удивляет, что этот карантин люди так серьезно восприняли». По мнению священнослужителя, «это очень похоже на грипп».

В каких еще храмах и монастырях Гродненской области есть инфицированные COVID-19
20 апреля появилось сообщение о том, что архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий попал в больницу с пневмонией. Его резиденция размещается в Жировичском Свято-Успенском монастыре. До пасхального богослужения архиепископ несколько дней провел в больнице, после находился на лечении дома. Однако праздничную службу в Жировичском храме вел он.

Позже в слонимскую больницу из монастыря и семинарии в Жировичах был доставлен 41 человек. Среди них как инфицированные, так и контакты первого и второго уровней. Жировичский монастырь приостановил до 10 мая прием паломников и посетителей.

В конце апреля также стало известно о вспышке коронавируса в Православном женском монастыре в Гродно. У нескольких его служителей был выявлен COVID-19. Точное количество не уточняется. Слухи о том, что матушка Гавриила также заражена коронавирусом здесь не подтверждают. Сама настоятельница рассказала TUT.BY на этот счет следующее:

—  Я сама контакт первого уровня — и на карантине до второго мая. На данный момент никуда не выхожу и соблюдаю все необходимые требования, но я здорова и не в больнице, как говорят в городе.
 
Теги: Гродно
 
 
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Костел святого Михаила Архангела, как и другие храмы в Ошмянском районе Гродненской области, сейчас временно закрыт для посещения верующими. После того, как у...
 
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