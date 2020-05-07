Мировой теннис собирает $6 млн для помощи профессиональным игрокам

В состав учредителей специального фонда помощи теннисистам вошли: WTA (Женская теннисная ассоциация), АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), ITF (Международная теннисная федерация) и 4 турнира Большого шлема (открытые чемпионаты Австралии, Франции, Великобритании и США). Инициатива создания специального фонда помощи исходила от 4 самых крупных турниров сезона. Они же и сделали самые значительные вклады.





Распределением средств будут заниматься Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов, которые получат на свои счета 2 равнозначные суммы. При определении размера денежной помощи организации будут приниматься во внимание как предыдущие результаты и текущий рейтинг, так и сумма, которую нуждающийся в помощи игрок ранее заработал на теннисных соревнованиях. Таким образом организаторы рассчитывают поддержать тех спортсменов, которые накануне пандемии демонстрировали спортивный рост, но из-за многомесячного простоя теннисных состязаний могли оказаться в тяжелом финансовом положении.