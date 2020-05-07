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Турецкий препарат для лечения коронавируса готов к тестированию на людях

07.05.2020 20:23 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Турецкий препарат для лечения коронавируса готов к тестированию на людях

В Турции разработали препарат для лечения пациентов с COVID-19, который показал свою эффективность в лабораторных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Anadolu.

По информации источника, лекарство «TR-C 19» создали специалисты компании VSY Biotechnology вместе с экспертами стамбульского Университета медицинских наук.

По словам ректора университета Джевдета Эрдола, препарат подошел к стадии клинических испытаний.

В настоящее время ученые ожидают от Министерства здравоохранения Турции необходимое разрешение для тестирования средства на пациентах.

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В Турции разработали препарат для лечения пациентов с COVID-19, который показал свою эффективность в лабораторных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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