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Турецкий препарат для лечения коронавируса готов к тестированию на людях
07.05.2020 20:23 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Турции разработали препарат для лечения пациентов с COVID-19, который показал свою эффективность в лабораторных условиях. Об этом
По информации источника, лекарство «TR-C 19» создали специалисты компании VSY Biotechnology вместе с экспертами стамбульского Университета медицинских наук.
По словам ректора университета Джевдета Эрдола, препарат подошел к стадии клинических испытаний.
В настоящее время ученые ожидают от Министерства здравоохранения Турции необходимое разрешение для тестирования средства на пациентах.
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В Турции разработали препарат для лечения пациентов с COVID-19, который показал свою эффективность в лабораторных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
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