Павел Козловский: В мою бытность министром коронавирусного парада не было бы









Павел Козловский – первый министр обороны независимой Беларуси, утвержденный на этом посту депутатами Верховного Совета 22 апреля 1992 года. Фактически создавал беларускую армию на фундаменте, который остался в наследство от советского времени. Под его управлением произошло сокращение военных структур и разоружение армии. При нем Беларусь стала безъядерным государством.





“На время пандемии дети отправили на дачу»

Продолжить реформы по разным причинам не удалось. В июле 1994-го вместе с кабинетом премьера Вячеслава Кебича ушел в отставку после прихода к власти первого президента Александра Лукашенко. Этим история не закончилась. В сентябре того же года антикоррупционным приказом главы государства генерал-полковник был понижен в звании до генерал-лейтенанта.





Формальная причина-пользование служебным положением в личных целях. Якобы свадьба его сына с дочерью Мечислава Гриба не обошлась без злоупотребления высокой должностью. Впрочем, следствие фактов ущерба казне не выявило. На самом деле конфликт Козловского и Лукашенко уходит корнями еще в допрезидентское время, когда последний был депутатом.





После перехода в гражданскую жизнь Павел Козловский стал в мягкую оппозицию к режиму. Вступил в ряды Объединенной гражданской партии. В 2001 году выдвигался претендентом на кандидата в президенты, однако не собрал необходимого количества подписей. На аналогичной кампании 2010 года был доверенным лицом лидера “Европейской Беларуси” Андрея Санникова.





Последнее десятилетие посвящает семье, из общественной нагрузки осталась только Международный фонд реабилитации здоровья бывших военнослужащих. В условиях разгула коронавируса такая деятельность может быть востребована, хотя практического основания встать на защиту бывших сослуживцев пока не было. Сам отставной генерал с женой Натальей Григорьевной перебрался из Минска на дачу в Раубичах. Здесь они и ждут, пока пройдет вирусное скопление.





“Поплюю три раза: слава Богу, и в семье, и среди друзей-знакомых все здоровы, – говорит Павел Козловский. – Мы с женой сейчас на даче-обычный типичный деревянный домик. Но хорошо, что есть такой уголок, где можно спрятаться от суеты. Признаюсь, это дети нас сюда “командировали” на время пандемии. Насколько все затянется, как будем возвращаться к привычной жизни — кто его знает, сложно предугадать».





Козловский склонен доверять пессимистичному сценарию развития событий, который предусматривает достаточно длительное время выхода «на плато». Поэтому смирился, что амбициозные планы летней поездки к морю «пойдут прахом».





Беспричинная бравада и беларуское равнодушие

В марте Павлу Козловскому исполнилось 78 лет. Он старается поддерживать физическую форму, садится за руль автомобиля, когда нужно выбраться в магазин или вернуться по делам в город. Это позволяет оставаться мобильным и быть независимым от детей.





В этом году 55 лет, как они в браке с Натальей Григорьевной. Каждый день, проведенный вместе, воспринимает за счастье. По крайней мере это не их случай, когда домашний карантин приводит к скандалам и даже разводам, смеется глава семьи.





“Мы дружно прожили более полувека вместе-чего ссориться? Да и времени на это нет. У нас здесь площадь нормальная-участок 10 соток. Поэтому хватает хлопот. Теперь вот посевная, потом надо поливать, траву везде повыкашивать. Яблонь много-побели, сними урожай. Постоянно в деле, скучать не приходится. Сейчас стараемся соблюдать меры безопасности: с соседями здороваемся, но собираемся уже меньше, чем когда-то”.





У Козловских трое детей, естественно, и внуки. Пока контакты с ними минимизировали-тот случай, когда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о минутной слабости.





“Да, мы здесь вдвоем, дети сидят в своих квартирах, работают, насколько это сегодня возможно, – продолжает он. – Честно говоря, мы их сюда не особо и пускаем: как припичит, сам куда надо подскочу на машине. Сейчас важно остерегаться, никуда не денешься. Но на дворе ХХІ век, совсем изолироваться невозможно. Журналисты звонят, если нужно комментарий, я не чураюсь. Близких, друзей поздравляем с праздниками, с рождениями. Проблемы какие-то срочно решить-сажусь и еду”.





При этом Павел Козловский не понимает глубинных причин бравады, когда некоторые считают себя «бессмертными». И таких» храбрых ” немало, может, даже и большинство, говорит он.





“Выехал на днях в Минск , смотрю через окно: море машин на дороге, в масках на улице единицы людей. Что это за беларуское равнодушие? Причем беспричинная. Жена спрашивает: “Так что, вируса совсем нет?”У нас с ней и маски, и перчатки, мы все же обучены старой школой: надо соблюдать правила-значит, надо. Даже в России, где обычно всем все до лампочки, более ответственно относятся к угрозе. А тут и в транспорте народу полно, и в футбол играют, и на субботники ходят. Абсурд».





Стоит ли проводить парад

Кульминацией игнорирования вируса, которого не видно, должен стать военный парад 9 мая. Александр Лукашенко заявил, что не может его отменить, так как это событие «высокого идеологического порядка».





“В мою бытность министром ничего подобного не было бы, — убежден Козловский. – Решение, мягко говоря, неудачное. Хотелось бы верить, что в последний момент что-то изменится. Можно же иначе сделать, зачем бесславить себя в глазах всего мира? Над нашим домиком на город идут самолеты — авиация тренируется. Стемнело, колонна летела с включенными фонарями. Жаждете праздника, ну так сделайте ночной авиапарад, подсветите прожекторами, закончите фейерверком. Как светлое шоу. Дайте живую трансляцию по БТ. Но без массового скопления людей! И было бы нормально”.





Впрочем, он и сам не верит, что власти пойдут вопреки своей же идее продемонстрировать миру «величие беларуской нации». Зато, как печально цитирует Павел Козловский кого-то из народных шутников, по количеству участников можно будет точно вычислить сумасшедших, живущих в этой стране.





Особенно его смущает, что, как и прежде, государственные учреждения, предприятия, вузы получили задания обеспечить массовку — взамен за отгулы, зачеты, отработки, лучшие условия в общежитии и т.д. При том, что Лукашенко публично обещал принцип «добровольности».





“Я не хочу делать успешные выводы, потому что вдруг большого сбора не будет, а остальные придут в масках и перчатках. Но в моем понимании это дело спокойно можно было отложить на 3 июля-объединить независимость и победу. И вот тогда уже сделать парад, шествие, что угодно. Ведь все должно корректироваться текущей ситуацией, от которой нельзя отмахнуться, как от невидимого микроба. Если я сегодня захожу в интернет, то вижу страшные цифры в Беларуси. Больных много, даже про “психоз”, как пару недель назад, уже не кричат с трибун”.





Коронавирус не заглядывает в паспорт пациента

Козловский не сомневается, что через два года отметит 80-летний юбилей. А вот беспечным соотечественникам советует более пристально изучить статистику. Несмотря на расширенную мысль об угрозе коронавируса для группы риска-старые люди от 70 и выше-на самом деле болезнь выкашивает и куда моложе. Упование на возраст не лучше противоречит инстинкту самосохранения.





“Посмотрите, сколько даже в Беларуси отошло молодых-чуть за 50, 40, даже 30 лет. Коронавирус ориентируется не на паспорт, это иллюзия, — убежден собеседник. – При том, что мы еще точно не знаем, насколько точная нам спускается статистика. Не допускать лишних контактов, не ходить на субботники и советы — вот лучшее решение. Я самоизолировался, занимаюсь физической работой, нормально питаюсь и чувствую себя прекрасно».









Такого принципа держится вся семья Козловских, начиная от самых малых-внуков, рассказывает дед-генерал.





“Многие беларусы самоорганизовались, не дожидаясь каких-то решений со стороны власти, и это правильно. Например, мои внучки в школу не ходят, учатся дома. Устроили онлайны, с ними занимаются дистанционно. В нынешней ситуации это единственное возможное выход. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Кто утверждает обратное, просто рискует и может сильно пожалеть. Но чтобы не было поздно”.





Павел Козловский пожелал всем медикам, которые сейчас на переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса, избежать его последствий, спасти как можно больше жизней, предостеречь себя и своих близких.





Павел Козловский родился 9 марта 1942 года в Германии, куда его родители-крестьяне были вывезены на принудительные работы из деревни Волковня в Пружанском районе.



