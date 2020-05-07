Глеб Гарбуз: «Мы смеемся над словами Лукашенко о том, как надо бороться с коронавирусом»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский игрок швейцарского «Кринц-Люцерна» Глеб Гарбуз рассказал швейцарскому изданию luzernerzeitung.ch о том, что происходит в Беларуси.

«Проехал 2000 километров домой. Если бы задержался на 12 часов, то границу закрыли бы.

Я каждый день езжу на тракторе, чтобы защитить себя от коронавируса :).

Мы смеемся над словами Лукашенко о том, как надо бороться с коронавирусом. Но потом каждый делает так, как хочет. Люди понимают, что сами несут ответственность за собственную безопасность. Правительство ничего для этого не делает.

В мире все закрылось. А мы продолжаем работать. Это действительно смешно. У нас слабая экономика. Если на несколько недель мы перестанем работать, то можно сразу продавать страну», – сказал Гарбуз.