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Глеб Гарбуз: «Мы смеемся над словами Лукашенко о том, как надо бороться с коронавирусом»
07.05.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский игрок швейцарского «Кринц-Люцерна» Глеб Гарбуз рассказал швейцарскому изданию
«Проехал 2000 километров домой. Если бы задержался на 12 часов, то границу закрыли бы.
Я каждый день езжу на тракторе, чтобы защитить себя от коронавируса :).
Мы смеемся над словами Лукашенко о том, как надо бороться с коронавирусом. Но потом каждый делает так, как хочет. Люди понимают, что сами несут ответственность за собственную безопасность. Правительство ничего для этого не делает.
В мире все закрылось. А мы продолжаем работать. Это действительно смешно. У нас слабая экономика. Если на несколько недель мы перестанем работать, то можно сразу продавать страну», – сказал Гарбуз.
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Белорусский игрок швейцарского «Кринц-Люцерна» Глеб Гарбуз рассказал швейцарскому изданию luzernerzeitung.ch о том, что происходит в Беларуси.
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