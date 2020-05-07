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Перенесших коронавирус не пустят в армию США
07.05.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Министерство обороны США подтвердило, что претендентов, переживших коронавирус SARS-CoV-2, будут на этом основании бессрочно признавать негодными к военной службе.
Как сообщает "Лента.ру", несколькими днями ранее в интернете появился отсканированный документ - памятка для пунктов вербовки.
"Выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача - причина для перманентной дисквалификации", - говорится в ней.
Источники в Пентагоне подтвердили достоверность этой памятки и рассказали, что во всех 65 пунктах приема новобранцев в США всех рекрутов будут проверять: узнавать об их возможных контактах с инфицированными, измерять температуру и отмечать иные симптомы. Даже в том случае, если претендент не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной.
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Министерство обороны США подтвердило, что претендентов, переживших коронавирус SARS-CoV-2, будут на этом основании бессрочно признавать негодными к военной службе.
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