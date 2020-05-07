Перенесших коронавирус не пустят в армию США

Как сообщает "Лента.ру", несколькими днями ранее в интернете появился отсканированный документ - памятка для пунктов вербовки.





"Выявленный на медкомиссии COVID-19, подтвержденный лабораторным тестом или диагнозом врача - причина для перманентной дисквалификации", - говорится в ней.





Источники в Пентагоне подтвердили достоверность этой памятки и рассказали, что во всех 65 пунктах приема новобранцев в США всех рекрутов будут проверять: узнавать об их возможных контактах с инфицированными, измерять температуру и отмечать иные симптомы. Даже в том случае, если претендент не показывает никаких симптомов, его негодность будет бессрочной.