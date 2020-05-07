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Сколько времени выздоравливают пациенты со средней тяжестью COVID-19, рассказал инфекционист
07.05.2020 21:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Пациенты со средней тяжестью течения коронавирусной инфекции выздоравливают в течение не менее трех недель. Об этом
По словам специалиста, все зависит от дозы вируса, которую получил инфицированный, а также от самого пациента (его организма).
Эксперт добавила, что человек, у которого больше нет симптомов болезни, может еще некоторое время продолжать выделять вирус. В связи с этим нужно проводить обследование даже после первого отрицательного результата теста.
Малинникова отметила: лишь после двойного отрицательного теста можно считать, что человек выздоровел и больше не распространяет вирус.
Она также отметила, что у многих инфицированных появляются антитела к COVID-19, при этом однозначно нельзя заявить, как долго у пациента будет сохраняться иммунитет к инфекции.
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Пациенты со средней тяжестью течения коронавирусной инфекции выздоравливают в течение не менее трех недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного...
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