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Игорь Марзалюк о пандемии коронавируса: Мы видим настоящую Третью мировую войну
07.05.2020 21:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Можно ли сравнить коронавирус по своим последствиям с Третьей мировой войной? Такой вопрос ведущий программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ Марат Марков адресовал доктору исторических наук, Председателю Постоянной Комиссии Палаты Представителей Игорю Марзалюку.
Гость программы выразил уверенность, что геополитический мир после пандемии поменяется. Также Игорь Марзалюк считает, что эпидемия ускорила процессы, которые мир наблюдал последние 10-12 лет.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».
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Можно ли сравнить коронавирус по своим последствиям с Третьей мировой войной? Такой вопрос ведущий программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ Марат Марков...
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