Игорь Марзалюк о пандемии коронавируса: Мы видим настоящую Третью мировую войну

Источник материала: ОНТ

Можно ли сравнить коронавирус по своим последствиям с Третьей мировой войной? Такой вопрос ведущий программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ Марат Марков адресовал доктору исторических наук, Председателю Постоянной Комиссии Палаты Представителей Игорю Марзалюку.

Игорь Марзалюк: «Из Второй мировой войны Великобритания вышла вроде бы победительницей, но очень скоро перестала быть великой державой. Великой державой стали Соединенные Штаты. Сейчас то же самое – тектонические подвижки. Неверие в европейскую солидарность, системный экономический кризис, который охватывает всю планету. Если говорить о Второй мировой войне и ее уроках, урок один – только солидарность, коллективный отпор в борьбе с таким злом может дать позитивный результат. Мы же видим взаимные обвинения, оскорбления, настоящую Третью мировую, страшную информационную войну».

Гость программы выразил уверенность, что геополитический мир после пандемии поменяется. Также Игорь Марзалюк считает, что эпидемия ускорила процессы, которые мир наблюдал последние 10-12 лет.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».





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