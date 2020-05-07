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Минздрав ответил на вопросы по надбавкам при работе с инфекциями

07.05.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав ответил на вопросы, касающиеся установления ежемесячной надбавки при работе с инфекциями. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В разъяснении говорится, что надбавка положена всем работникам, в т.ч. дежурным врачам, которые работают в ночное время, выходные, праздники, оказывающим медпомощь (участвующим в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня. Надбавка устанавливается как по основной должности, а также при работе сверх установленной продолжительности рабочего времени.

Минздрав ответил на вопросы по надбавкам при работе с инфекциями

Размер надбавки не зависит от количества пациентов, находящихся на лечении как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Сумма устанавливается в зависимости от условий оказания медицинской помощи в соответствии с указом.

Работников также интересует, можно ли устанавливать надбавку тем, кто работает в отделениях, перепрофилированных в пульмонологические, куда поступают пациенты с пневмониями - у значительной части из них впоследствии подтверждается диагноз COVID-19. В Минздраве пояснили, что указом не определено, что надбавка устанавливается только работникам инфекционных отделений. Следовательно, всем работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с диагнозом COVID-19, в том числе в палатах пульмонологических отделений, устанавливается дополнительное материальное стимулирование.

При разовом контакте с зараженным пациентом материальное стимулирование выплачивается за рабочий день (рабочую смену) по табелю, во время которого был такой контакт. Это касается, в частности, тех случаев, когда в ЦРБ пациент с пневмонией пролежал одни сутки, а затем был переведен в областную больницу, где впоследствии у него подтвердился диагноз COVID-19. Аналогично устанавливается надбавка работникам, которые эпизодически оказывали медпомощь пациентам с этим диагнозом. Например, врач-стоматолог приглашен в инфекционную больницу для оказания экстренной стоматологической помощи пациенту с COVID-19.

Поступили вопросы и по амбулаторно-поликлиническому звену. Медиков интересует, кому положено дополнительное материальное стимулирование, если в поликлиниках постоянно контактируют с пациентами с диагнозом COVID-19 только работники временных бригад, которые созданы для посещений их на дому, а также работники рентгенслужбы и инфекционного кабинета. При этом пациенты с подтвержденными впоследствии диагнозами приходят на приемы к узким специалистам, обращаются в регистратуру и т.д. В разъяснении министерства говорится, что надбавка устанавливается всем работникам, которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня. Руководитель организации с учетом мнения соответствующей комиссии принимает решение в зависимости от конкретных условий и сложившейся ситуации в организации.

Минздрав также обращает внимание на необходимость оказания качественной и своевременной медпомощи пациентам стационаров в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни. В штатное расписание организации здравоохранения необходимо внести изменения: выделить дополнительные должности врачей-специалистов - дежурантов.

Как сообщалось, в соответствии с указом №131 от 16 апреля 2020 года, дополнительное материальное стимулирование положено работникам здравоохранения всех бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности) - врачам, средним медработникам и иным работникам (санитаркам, сестрам-хозяйкам, водителям, лифтерам), которые участвуют в оказании медпомощи пациентам с инфекциями и контактам первого уровня. Речь идет об инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, ближневосточном респираторном синдроме (MERS), холере, чуме, геморрагической лихорадке Эбола.

 
 
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  Минздрав ответил на вопросы, касающиеся установления ежемесячной надбавки при работе с инфекциями. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает...
 
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