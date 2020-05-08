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Депутат Марзалюк о пандемии коронавируса: Мы видим настоящую Третью мировую войну
08.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Можно ли сравнить коронавирус по своим последствиям с Третьей мировой войной? Такой вопрос ведущий программы «Марков. Ничего личного» на
- Из Второй мировой войны Великобритания вышла вроде бы победительницей, но очень скоро перестала быть великой державой. Великой державой стали Соединенные Штаты. Сейчас то же самое – тектонические подвижки. Неверие в европейскую солидарность, системный экономический кризис, который охватывает всю планету. Если говорить о Второй мировой войне и ее уроках, урок один – только солидарность, коллективный отпор в борьбе с таким злом может дать позитивный результат. Мы же видим взаимные обвинения, оскорбления, настоящую Третью мировую, страшную информационную войну, -- считает Марзалюк.
Гость программы выразил уверенность, что геополитический мир после пандемии поменяется. Также Игорь Марзалюк считает, что эпидемия ускорила процессы, которые мир наблюдал последние 10-12 лет.
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Можно ли сравнить коронавирус по своим последствиям с Третьей мировой войной? Такой вопрос ведущий программы «Марков. Ничего личного» на ОНТМарат Марков...
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