Депутат Марзалюк о пандемии коронавируса: Мы видим настоящую Третью мировую войну









- Из Второй мировой войны Великобритания вышла вроде бы победительницей, но очень скоро перестала быть великой державой. Великой державой стали Соединенные Штаты. Сейчас то же самое – тектонические подвижки. Неверие в европейскую солидарность, системный экономический кризис, который охватывает всю планету. Если говорить о Второй мировой войне и ее уроках, урок один – только солидарность, коллективный отпор в борьбе с таким злом может дать позитивный результат. Мы же видим взаимные обвинения, оскорбления, настоящую Третью мировую, страшную информационную войну, -- считает Марзалюк.





Гость программы выразил уверенность, что геополитический мир после пандемии поменяется. Также Игорь Марзалюк считает, что эпидемия ускорила процессы, которые мир наблюдал последние 10-12 лет.