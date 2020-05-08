|
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
08.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР.
Фото из открытых источников
"Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Как сообщает Gazeta.ru, пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной остаются США.
Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. Следует отметить, что КНР отрицает обвинения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)