Трамп назвал причину пандемии коронавируса

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"Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.





Как сообщает Gazeta.ru, пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной остаются США.





Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. Следует отметить, что КНР отрицает обвинения.