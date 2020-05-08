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Трамп назвал причину пандемии коронавируса

08.05.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР.


Фото из открытых источников

"Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщает Gazeta.ru, пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной остаются США.

Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. Следует отметить, что КНР отрицает обвинения.
 
 
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Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР.
 
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