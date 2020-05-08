8 мая: самое актуальное об эпидемии коронавируса в Беларуси

Источник материала: KYKY

К 8 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,85 миллиона человек; погибли – 269,6 тысячи, а излечились – 1,29 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,26 миллиона эпизодов инфекции;

Испания: 221,4 тысячи;

Италия: 215,9 тысячи;

Британия: 208 тысяч;

Россия: 177,1 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 75,7 тысячи летальных исходов;

Британия: 30,7 тысячи;

Италия: 30 тысяч;

Испания: 26,1 тысячи;

Франция: 26 тысяч.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как у нас

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 20168 случаев коронавируса. Излечились 5067 человек, скончались 116.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 20168 случаев коронавируса. Излечились 5067 человек, скончались 116. В Беларуси каждый умерший от коронавируса – медик. По доле медиков среди погибших – 10% – наша страна в десятки раз опережает многие страны мира. Например, в США этот показатель в 30 раз ниже – 0,3%.

многие страны мира. Например, в США этот показатель в 30 раз ниже – 0,3%. Известный в Минске ресторатор Вадим Прокопьев записал острое обращение к власти, где раскритиковал государство за нулевую поддержку бизнеса в период кризиса.

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о мероприятиях к 9 мая: «Впереди у нас очень важный день – День Победы, – прокомментировал Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ. – И хочу отметить те правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье людей на первое место». В Свято-Елисаветинском монастыре под Минском у почти половины сестер выявлена инфекция. Монастырь живет на карантине, его закрыла санитарная служба.

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Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.