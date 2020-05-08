8 мая: самое актуальное об эпидемии коронавируса в Беларуси

К 8 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,85 миллиона человек; погибли – 269,6 тысячи, а излечились – 1,29 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
США: 1,26 миллиона эпизодов инфекции;
Испания: 221,4 тысячи;
Италия: 215,9 тысячи;
Британия: 208 тысяч;
Россия: 177,1 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 75,7 тысячи летальных исходов;
Британия: 30,7 тысячи;
Италия: 30 тысяч;
Испания: 26,1 тысячи;
Франция: 26 тысяч.
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как у нас
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Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.