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8 мая: самое актуальное об эпидемии коронавируса в Беларуси

08.05.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К 8 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,85 миллиона человек; погибли – 269,6 тысячи, а излечились – 1,29 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 1,26 миллиона эпизодов инфекции;
  • Испания: 221,4 тысячи;
  • Италия: 215,9 тысячи;
  • Британия: 208 тысяч;
  • Россия: 177,1 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 75,7 тысячи летальных исходов;
  • Британия: 30,7 тысячи;
  • Италия: 30 тысяч;
  • Испания: 26,1 тысячи;
  • Франция: 26 тысяч.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как у нас

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 20168 случаев коронавируса. Излечились 5067 человек, скончались 116.
  • В Беларуси каждый умерший от коронавируса – медик. По доле медиков среди погибших – 10% – наша страна в десятки раз опережает многие страны мира. Например, в США этот показатель в 30 раз ниже – 0,3%.
  • Известный в Минске ресторатор Вадим Прокопьев записал острое обращение к власти, где раскритиковал государство за нулевую поддержку бизнеса в период кризиса.
  • ВОЗ высказалась о мероприятиях к 9 мая: «Впереди у нас очень важный день – День Победы, – прокомментировал Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ. – И хочу отметить те правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье людей на первое место».
  • В Свято-Елисаветинском монастыре под Минском у почти половины сестер выявлена инфекция. Монастырь живет на карантине, его закрыла санитарная служба.
  • «Беллегпром» продаст в Германию миллион защитных масок. Это произойдет после отмены запрета экспорта медицинских масок и ряда других защитных изделий.

Мы дополняем материал.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Читайте по теме: Чтобы выжить, беларусы не изолируются, а ходят на работу. Бизнес в кризис: Анна Кулакова и бренд одежды

 
Теги: Минск
 
 
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К 8 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,85 миллиона человек; погибли – 269,6 тысячи, а излечились – 1,29 миллиона. Эти сведения получены благодаря...
 
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