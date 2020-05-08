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НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд

08.05.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал об обсуждении вариантов продолжения сезона НХЛ, приостановленного 12 марта из-за коронавируса

«В среду на заседании комитета по возвращению в игру мне сказали, что снова обсуждались варианты проведения плей-офф с участием 16, 20 и 24 команд. 

Из общения с представителями команд и игроков можно сделать вывод, что вариант с 24 командами набирает популярность», – сказал Лебрюн. 

Формат пока не обсуждался, но ожидается, что в случае принятия такого варианта командам не придется доигрывать регулярный чемпионат. 

«Легко можно представить формат play-in, после которого число команд сокращается с 24 до традиционных 16», – пояснил инсайдер TSN Даррен Дрегер. 

При этом Лебрюн особо подчеркнул, что никаких решений не принималось, речь пока идет только об обсуждениях. 

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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал об обсуждении вариантов продолжения сезона НХЛ, приостановленного 12 марта из-за коронавируса.
 
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