ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 базовых

08.05.2020 11:22 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Это изменение предусмотрено новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях.

«С целью взаимного согласования размеров штрафа в административно-деликтном и уголовном законе планируется снизить до 30 базовых величин (1 базовая сейчас равна 27 рублям) максимальный штраф, наложение которого, по общему правилу, допускается на граждан за административное правонарушение», – сказал директор НЦЗПИ в комментарии Pravo.by.

По его словам, проект нового КоАП создает «законодательные механизмы для сужения сферы применения административного взыскания до пределов, оптимально необходимых для поддержания общественного порядка».

Вадим Ипатов сообщил, что проект КоАП уже подготовлен и 22 апреля этого года представлен заинтересованным госорганам и иным организациям для согласования.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 базовых величин. Об этом рассказал директор Национального центра...
 
Новости дня
Новости
 
Николай Сигневич: «Говорят, будто в Беларуси с коронавирусом все нормально. Но почему-то в забитых до отказа больницах лечат одну только пневмонию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика