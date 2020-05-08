|
Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 базовых
08.05.2020 11:22 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Это изменение предусмотрено новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях.
«С целью взаимного
согласования размеров штрафа в
административно-деликтном и уголовном
законе планируется снизить до 30 базовых
величин (1
По его словам, проект нового КоАП создает «законодательные механизмы для сужения сферы применения административного взыскания до пределов, оптимально необходимых для поддержания общественного порядка».
Вадим Ипатов сообщил, что проект КоАП уже подготовлен и 22 апреля этого года представлен заинтересованным госорганам и иным организациям для согласования.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 базовых величин. Об этом рассказал директор Национального центра...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)