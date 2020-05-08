Максимальный штраф за административные правонарушения в Беларуси планируется снизить до 30 базовых

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Это изменение предусмотрено новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях.

«С целью взаимного согласования размеров штрафа в административно-деликтном и уголовном законе планируется снизить до 30 базовых величин (1 базовая сейчас равна 27 рублям) максимальный штраф, наложение которого, по общему правилу, допускается на граждан за административное правонарушение», – сказал директор НЦЗПИ в комментарии Pravo.by.

По его словам, проект нового КоАП создает «законодательные механизмы для сужения сферы применения административного взыскания до пределов, оптимально необходимых для поддержания общественного порядка».

Вадим Ипатов сообщил, что проект КоАП уже подготовлен и 22 апреля этого года представлен заинтересованным госорганам и иным организациям для согласования.