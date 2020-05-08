Лечебная плазма: переболевшие коронавирусом белорусы становятся донорами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Беларуси, излечившиеся от коронавируса, возвращаются в больницы, чтобы стать донорами плазмы. Ее переливают пациентам со средними и тяжелыми формами инфекции, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Диагноз «коронавирус» Анатолий Малахович услышал одним из первых в Беларуси. Положительный тест на COVID-19 он получил в конце февраля. Из симптомов только едва ощутимая боль в горле. Когда предложили стать донором, мужчина согласился сразу.

«Люди болеют ведь, тяжело болеют. А это помогает. Поэтому я даже и не задумывался. Я и до этого не боялся. Чего бояться? Знаете, кто боится, к тому чаще и цепляется всякое. Поэтому соблюдать меры надо: повязку, руки обрабатывать – вот и все», – поделился Анатолий Малахович.

Перед сдачей плазмы доноров тщательно обследуют. Сдать кровь можно только через две недели после выздоровления. Главное, чтобы выработались антитела. Именно эти «клетки-спасатели» и блокируют вирус. У кого-то они появляются сразу, а у кого-то их нет даже потом.

«Некоторые специалисты считают, что это зависит от тяжести перенесенного заболевания. Но опять же какой-то четкой закономерности пока не прослеживается. Количественных тестов пока у нас нет, у нас есть только качественные. То есть это тест-полоски, которые помогают определить, есть ли антитела. И уже косвенно, по яркости этих полосок мы можем определить количество этих антител», – рассказал заведующий отделений заготовки крови Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Беларуси Антон Свирский.

От донора берут максимум 650 миллилитров плазмы. Процедура занимает минут 40. Потом плазму дополнительно обеззараживают и сразу отправляют в больницы. Никаких запасов. Ведь выздоровевших намного меньше, чем тех, кто сейчас борется с COVID-19. В Беларуси донорами стали больше 30 человек.



Валерия и Матвей Светлак сдают свою плазму уже во второй раз. До этого донорством не занимались. Коронавирус у супругов был в легкой форме. После карантина не раздумывая, вернулись в больницу, ведь возможно именно их кровь поможет тем, кто сейчас борется за жизнь.

«Нас гораздо больше удивляет вопрос: почему нет? То есть если есть возможность действительно кому-то помочь, то надо идти», – поделились доноры.

Этот метод лечения пока экспериментальный. Врачи объясняют: конечно, это не панацея. Чтобы помочь одному пациенту, как правило, проводят три-четыре переливания через день. А это значит, что доноров здесь очень ждут.