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Лечебная плазма: переболевшие коронавирусом белорусы становятся донорами
08.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жители Беларуси, излечившиеся от коронавируса, возвращаются в больницы, чтобы стать донорами плазмы. Ее переливают пациентам со средними и тяжелыми формами инфекции, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Диагноз «коронавирус» Анатолий Малахович услышал одним из первых в Беларуси. Положительный тест на COVID-19 он получил в конце февраля. Из симптомов только едва ощутимая боль в горле. Когда предложили стать донором, мужчина согласился сразу.
Перед сдачей
От донора берут максимум 650 миллилитров плазмы. Процедура занимает минут 40. Потом плазму дополнительно обеззараживают и сразу отправляют в больницы. Никаких запасов. Ведь выздоровевших намного меньше, чем тех, кто сейчас борется с COVID-19. В Беларуси донорами стали больше 30 человек.
Этот метод лечения пока экспериментальный. Врачи объясняют: конечно, это не панацея. Чтобы помочь одному пациенту, как правило, проводят три-четыре переливания через день. А это значит, что доноров здесь очень ждут.
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Перед сдачей плазмы доноров тщательно обследуют. Сдать кровь можно только через две недели после выздоровления.
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