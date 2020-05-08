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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президенты Беларуси и Узбекистана обменялись взаимными поздравлениями по случаю 75-летия Победы Взаимные поздравления по случаю знаковой даты 75-летия Победы также прозвучали во время телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом Узбекистана....

Взаимные поздравления по случаю знаковой даты 75-летия Победы также прозвучали во время телефонного разговора Александра Лукашенко с президентом Узбекистана. Главы государств также обсудили вопросы сотрудничества по различным направлениям, прежде всего в торгово-экономической сфере, сохранение положительной динамики взаимодействия, которая отмечается в последние годы. В том числе президенты проинформировали друг друга о ситуации и принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса в Беларуси и Узбекистане.