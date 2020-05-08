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Телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана
08.05.2020 12:33 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТеплыми поздравлениями в адрес друг друга и народов обеих стран по случаю 75-летия Великой Победы сегодня в телефонном разговоре обменялись президенты Беларуси и Таджикистана. Кроме того, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили состояние двусторонних отношений и подчеркнули важность их дальнейшего развития, эффективной реализации совместных проектов. Речь также шла о текущей обстановке на фоне пандемии коронавируса. Лидеры стран обменялись опытом работы и принимаемых мер в борьбе с распространением инфекции.
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Теплыми поздравлениями в адрес друг друга и народов обеих стран по случаю 75-летия Великой Победы сегодня в телефонном разговоре обменялись президенты Беларуси и...
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