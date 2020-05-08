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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана Теплыми поздравлениями в адрес друг друга и народов обеих стран по случаю 75-летия Великой Победы сегодня в телефонном разговоре обменялись президенты Беларуси и...

Теплыми поздравлениями в адрес друг друга и народов обеих стран по случаю 75-летия Великой Победы сегодня в телефонном разговоре обменялись президенты Беларуси и Таджикистана. Кроме того, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудили состояние двусторонних отношений и подчеркнули важность их дальнейшего развития, эффективной реализации совместных проектов. Речь также шла о текущей обстановке на фоне пандемии коронавируса. Лидеры стран обменялись опытом работы и принимаемых мер в борьбе с распространением инфекции.