У белорусской гимнастки обнаружен коронавирус

Источник материала: Tut.by

У белорусской гимнастки, призера чемпионатов мира и Европы Екатерины Галкиной коронавирус. Об этом Tribuna.com сообщила главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Известно, что спортсменка находится дома. Заболевание протекает бессимптомно.

По данным на 7 мая в Беларуси зафиксировано 20168 случаев заражения коронавирусом. 5067 человек выздоровели и 116 умерли.