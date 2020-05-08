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У белорусской гимнастки обнаружен коронавирус
08.05.2020 13:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У белорусской гимнастки, призера чемпионатов мира и Европы Екатерины Галкиной коронавирус. Об этом Tribuna.com
Известно, что спортсменка находится дома. Заболевание протекает бессимптомно.
По данным на 7 мая в Беларуси зафиксировано 20168 случаев заражения коронавирусом. 5067 человек выздоровели и 116 умерли.
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Известно, что спортсменка находится дома.
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