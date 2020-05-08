Ирина Лепарская: «Мы самоизолированы. Условия позволяют находиться в изоляции во Дворце гимнастики и тренироваться в зале»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская в разговоре с корреспондентом Tribuna.com рассказала о своей работе во время пандемии коронавируса.

- Скажите, проходят ли у вас сейчас тренировки. Как вы организуете работу

– Да, у нас проходят тренировки. Все в отпуске – у кого положен отпуск. Те, кому не положен, – тренируются. Проживают все во Дворце [гимнастики – Tribuna.com]. Слава богу, у нас условия позволяют находиться в изоляции во Дворце гимнастики и тренироваться в зале.

Только что к нам приходил РНПЦ и проверил все наши меры – все признано. Тесты все сданы, все тесты отрицательные. Все замечательно

- Насколько сейчас вообще опасна ситуация в стране

– Ну, вы же тоже читаете, так же, как и мы: очень тяжелая [ситуация – Tribuna.com]. 20 тысяч заболевших – я считаю, что это очень опасно. Все должны за этим очень тщательно следить и помогать врачам.

- Завтра состоится парад. Стоит ли его проводить?

– Я не собираюсь это ни решать, ни обсуждать. Я отвечаю за свое: у меня – кто в отпуске, тот в отпуске, а остальные – на самоизоляции. Так что мы в этом не принимаем участие – мы самоизолированы.

- Появилась информация, что заболела Екатерина Галкина – это вранье?

– Почему вранье? У нее бессимптомно проходит. Она тоже дома на самоизоляции – она себя чувствует хорошо.

- У нее выявлен диагноз коронавирус?

– Ну, там да . Один тест был. Второй – нормальный. Все перепроверяется. Тем более, что самочувствие ее хорошее

- Возможно, просто была ошибка теста?

– Не знаю... Почему? Я думаю, что молодые крепкие организмы могут бессимптомно переносить этот вирус – спортсмены такими и являются.

Чувствует она себя хорошо, и находится она дома. Не во Дворце. В профилактических целях она находится дома, – сказала Лепарская.

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