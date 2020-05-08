|
Ирина Лепарская: «Мы самоизолированы. Условия позволяют находиться в изоляции во Дворце гимнастики и тренироваться в зале»
08.05.2020 13:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной по художественной гимнастике
- Скажите, проходят ли у вас сейчас тренировки. Как вы организуете работу
– Да, у нас проходят тренировки. Все в отпуске – у кого положен отпуск. Те, кому не положен, – тренируются. Проживают все во Дворце [гимнастики – Tribuna.com]. Слава богу, у нас условия позволяют находиться в изоляции во Дворце гимнастики и тренироваться в зале.
Только что к нам приходил РНПЦ и проверил все наши меры – все признано. Тесты все сданы, все тесты отрицательные. Все замечательно
- Насколько сейчас вообще опасна ситуация в стране
– Ну, вы же тоже читаете, так же, как и мы: очень тяжелая [ситуация – Tribuna.com]. 20 тысяч заболевших – я считаю, что это очень опасно. Все должны за этим очень тщательно следить и помогать врачам.
- Завтра состоится парад. Стоит ли его проводить?
– Я не собираюсь это ни решать, ни обсуждать. Я отвечаю за свое: у меня – кто в отпуске, тот в отпуске, а остальные – на самоизоляции. Так что мы в этом не принимаем участие – мы самоизолированы.
- Появилась информация, что заболела
– Почему вранье? У нее бессимптомно проходит. Она тоже дома на самоизоляции – она себя чувствует хорошо.
- У нее выявлен диагноз коронавирус?
– Ну,
- Возможно, просто была ошибка теста?
– Не знаю... Почему? Я думаю, что молодые крепкие организмы могут бессимптомно переносить этот вирус – спортсмены такими и являются.
Чувствует она себя хорошо, и находится она дома. Не во Дворце. В профилактических целях она находится дома, – сказала Лепарская.
В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 5.50!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ирина Лепарская: «Мы самоизолированы. Условия позволяют находиться в изоляции во Дворце гимнастики и тренироваться в зале»
Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская в разговоре с корреспондентом Tribuna.com рассказала о своей работе во время пандемии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)