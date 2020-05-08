В Беларуси разработали ПО для учета информации о пациентах с COVID-19

Источник материала: Ежедневник

Резидент Парка высоких технологий Aibion Technologies разработал программное обеспечение, которое позволяет учитывать и систематизировать информацию о пациентах с коронавирусом.

Решение было создано при участии врачей Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, сообщила пресс-служба ПВТ.

Новая система имеет простой интерфейс. Она позволяет регистрировать исходную информацию о пациенте, вносить результаты тестирования при поступлении, проводить анализ сводных данных, а также автоматически формировать отчет.

Программный продукт помог снизить нагрузку на персонал РНПЦ, сообщили в ПВТ. Повысилось качество диагностики, упростился обмен информацией между медучреждениями, а врачи перестали тратить время на подготовку статистики. Внедрение системы ускорило получение результатов тестов на COVID-19 на 25%.

Программное обеспечение, а также все необходимое оборудование компания передала РНПЦ на безвозмездной основе. Сейчас система внедряется в Городском клиническом кожно-венерологическом диспансере. На очереди — еще три лаборатории.