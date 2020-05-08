ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси разработали ПО для учета информации о пациентах с COVID-19

08.05.2020 13:06 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Резидент Парка высоких технологий Aibion Technologies разработал программное обеспечение, которое позволяет учитывать и систематизировать информацию о пациентах с коронавирусом.

Решение было создано при участии врачей Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, сообщила пресс-служба ПВТ.

Новая система имеет простой интерфейс. Она позволяет регистрировать исходную информацию о пациенте, вносить результаты тестирования при поступлении, проводить анализ сводных данных, а также автоматически формировать отчет.

Программный продукт помог снизить нагрузку на персонал РНПЦ, сообщили в ПВТ. Повысилось качество диагностики, упростился обмен информацией  между медучреждениями, а врачи перестали тратить время на подготовку статистики. Внедрение системы ускорило получение результатов тестов на COVID-19 на 25%.

Программное обеспечение, а также все необходимое оборудование компания передала РНПЦ на безвозмездной основе. Сейчас система внедряется в Городском клиническом кожно-венерологическом диспансере. На очереди — еще три лаборатории.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резидент Парка высоких технологий Aibion Technologies разработал программное обеспечение, которое позволяет учитывать и систематизировать информацию о пациентах с...
 
Новости дня
Новости
 
«Закон? Вообще по**й»: выборы-2020 пройдут без наблюдателей – и над ними уже смеются соцсети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика