У белорусской гимнастки Галкиной коронавирус

Источник материала: Tribuna.com

У белорусской гимнастки, призера чемпионатов мира и Европы Екатерины Галкиной коронавирус.

Об этом в беседе с корреспондентом Tribuna.com сообщила главный тренер сборной по художественной гимнастике

Известно, что спортсменка находится дома. Заболевание протекает бессимптомно.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 3,77 миллионов случаев. Более 1,25 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 264 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 20168 случаев заражения коронавирусом. 5067 человек выздоровели и 116 умерли.

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