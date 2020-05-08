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Лукашенко: самая низкая смертность при объеме выявляемых заболевших – в Беларуси
08.05.2020 15:15 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
У Лукашенко нет сомнений в правильности выбранного пути в борьбе с COVID-19. Белорусский президент также уверен, что о пандемии в июне можно будет забыть, если идти своим путем.
Александр Лукашенко убежден в правильности выбранной стратегии по борьбе с коронавирусом в республике.
«Мы выбрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы сделали правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение», – пояснил он во время посещения храма-памятника в честь Всех Святых.
По словам главы государства, о пандемии через месяц белорусам можно будет забыть, при условии, что страна и дальше пойдет своим путем.
Он также обратил внимание, что самое главное, о чем будут помнить после коронавируса, это сколько умерло от вируса людей. И подчеркнул, что самая низкая смертность при объеме выявляемых - в Беларуси.
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У Лукашенко нет сомнений в правильности выбранного пути в борьбе с COVID-19. Белорусский президент также уверен, что о пандемии в июне можно будет забыть, если идти...
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