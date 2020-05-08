Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с божьей помощью. Об этом он заявил сегодня во время общения с участниками церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых, передает корреспондент БЕЛТА.

«Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть», — заявил глава государства.

Он отметил тот вклад, который внес народ как в защиту самих себя, так и в борьбу с вирусом. Президент уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции. «Уже многие закричали о второй волне осенью. Думаю, что наш путь — это как раз преодоление не только этой тяжелой волны, но и той второй, которая, не дай бог, наступит. Все больше людей, несмотря на этот вирус, возвращается к нормальной жизни», — сказал белорусский лидер.

«Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко в положительном ключе упомянул о выступлении накануне мэра Москвы Сергея Собянина: «Говорит: а за что вы нас упрекаете, москвичей, что у нас много выявляется этого вируса. Так правильно, за это надо хвалить москвичей, россиян и другие страны, которые много проводят тестов. Чем больше тестов, тем больше выявляется».

Вместе с тем Президент подчеркнул, что главное все-таки не количество тестов, а спасение жизней людей. «Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей, Поэтому главное, на что делаем упор, — спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых — в Беларуси, — сказал он. — Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать».

По словам Александра Лукашенко, важно уделять внимание лечению тяжелобольных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и в Беларуси этого оборудования достаточно.

«И очень важный показатель — сколько поступило в больницу и выписано. Опять приведу пример мэра Москвы Сергея Собянина. Он вчера констатировал: впервые в Москве выписавшихся было больше, чем поступило. Это хороший сигнал. Главное — удержать этот уровень. Тогда и на ВДНХ, и на спортивных объектах, где создают резервные места, они не понадобятся. Если мы и дальше будем идти этим (избранным в Беларуси. — Прим. БЕЛТА) путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Береженого Бог бережет», — призвал Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил, что 8 мая у него состоялись телефонные разговоры с президентами Таджикистана и Узбекистана: «Они все передавали нашему народу самые теплые пожелания и поздравления. Мне приятно было слышать, что они используют именно наш опыт, потому что они позже вошли в эту заразу, нежели мы».