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Врача из Лиды, который жаловался на давление начальства, осудили на 7 суток. Ещё два медика задержаны
08.05.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Фельдшер лидской станции скорой помощи Павел Палейчик,
На встрече с Тихановским фельдшер заявил о нехватке медтехники у сотрудников скорой помощи и рассказал, как что однажды экипаж «скорой» направили на вызов к человеку, у которого подозревали COVID-19. Бригада поехала без специальных защитных костюмов, только в масках и перчатках, чтобы «не создавать панику у населения», как позже Павлу объяснило начальство. Когда он, по его словам, упрекнул за это руководство, столкнулся с давлением на работе.
Кроме Палейчика, в Лиде задержаны еще два фельдшера скорой помощи – Олег Кравцов и Алексей Кравчук,
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