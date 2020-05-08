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Врача из Лиды, который жаловался на давление начальства, осудили на 7 суток. Ещё два медика задержаны

08.05.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Фельдшер лидской станции скорой помощи Павел Палейчик, задержанный вечером 7 мая, осужден на семь суток ареста. Об этом пишет «Свобода». Медика признали виновным в участии в несанкционированном мероприятии: в конце апреля он пришел на встречу в Лиде с блогером Сергеем Тихановским (также арестован, но на 15 суток), где во время стрима критично высказался об эпидемии коронавируса в городе.

На встрече с Тихановским фельдшер заявил о нехватке медтехники у сотрудников скорой помощи и рассказал, как что однажды экипаж «скорой» направили на вызов к человеку, у которого подозревали COVID-19. Бригада поехала без специальных защитных костюмов, только в масках и перчатках, чтобы «не создавать панику у населения», как позже Павлу объяснило начальство. Когда он, по его словам, упрекнул за это руководство, столкнулся с давлением на работе.

Кроме Палейчика, в Лиде задержаны еще два фельдшера скорой помощи – Олег Кравцов и Алексей Кравчук, передает правозащитный центр «Весна». Кравчука взяли под стражу прямо у здания суда, куда он пришел вместе с другими людьми ждать оглашения приговоров арестованным ранее. В итоге Алексей, как и Павел, получил семь суток.

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Фельдшер лидской станции скорой помощи Павел Палейчик, задержанный вечером 7 мая, осужден на семь суток ареста. Об этом пишет «Свобода». Медика признали виновным...
 
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