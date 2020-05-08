ИИХФ запустила виртуальный чемпионат мира. Первый матч сборной Беларуси состоится 9 мая

Источник материала: Tribuna.com

ИИХФ запустила виртуальный чемпионат мира-2020.

В социальных сетях размещается расписание игр. После начала каждой встречи болельщики могут голосовать в течение двух часов. После этого организаторы определят итоговый счет матча.

первую игру на ЧМ-2020 проведет 9 мая против Чехии.

Принять участие в турнире можно здесь.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 3,77 миллионов случаев. Более 1,25 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 264 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 20168 случаев заражения коронавирусом. 5067 человек выздоровели и 116 умерли.