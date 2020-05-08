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ИИХФ запустила виртуальный чемпионат мира. Первый матч сборной Беларуси состоится 9 мая
08.05.2020 14:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ИИХФ запустила виртуальный чемпионат мира-2020.
В социальных сетях размещается расписание игр. После начала каждой встречи болельщики могут голосовать в течение двух часов. После этого организаторы определят итоговый счет матча.
Принять участие в турнире можно
Отметим, что из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 3,77 миллионов случаев. Более 1,25 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 264 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 20168 случаев заражения коронавирусом. 5067 человек выздоровели и 116 умерли.
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ИИХФ запустила виртуальный чемпионат мира-2020.
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