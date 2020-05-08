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АБФФ будет продавать билеты на финал Кубка Беларуси. Рассадка – шахматная
08.05.2020 16:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
24 мая на минском стадионе «Динамо» состоится финальный матч Кубка Беларуси между
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 8 мая – более 3,77 миллионов случаев. Более 1,25 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 264 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 20168 (+913 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 5067 человек выздоровели и 116 умерли.
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24 мая на минском стадионе «Динамо» состоится финальный матч Кубка Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».
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