АБФФ будет продавать билеты на финал Кубка Беларуси. Рассадка – шахматная

Источник материала: Tribuna.com

24 мая на минском стадионе «Динамо» состоится финальный матч Кубка Беларуси между и брестским .

будет продавать билеты на игру. Однако рассадка будет производиться в шахматном порядке.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 8 мая – более 3,77 миллионов случаев. Более 1,25 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 264 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 20168 (+913 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 5067 человек выздоровели и 116 умерли.

Tribuna.com призывает болельщиков оставаться дома.

Во всех районах Беларуси, где пройдут матчи в трех лигах чемпионата, есть случаи заражения коронавирусом

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