Александр Лукашенко: «Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о пандемии коронавируса.

«Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть. Уже многие закричали о второй волне осенью. Думаю, что наш путь – это как раз преодоление не только этой тяжелой волны, но и той второй, которая, не дай бог, наступит. Все больше людей, несмотря на этот вирус, возвращается к нормальной жизни. Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение.

Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей, Поэтому главное, на что делаем упор, – спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых – в Беларуси. Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать.

Я абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие – это люди, которые победили. Не болезнь (это самое простое, что можно победить), не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие. Настоящая истерия, психоз. Люди просто стали бояться. И нам дорогого стоило успокоить людей. И я похвалил их совсем недавно – и наших стариков, и молодежь – весь наш народ. Мы рассказали честно и откровенно людям, как надо себя вести, а все остальное – в руках людей.

Я не буду приветствовать только то, если людей будут насильно приглашать или даже подталкивать на это мероприятие. Это дело чести каждого человека. Кто-то по-иному думает. Вы их знаете. Мы их и не зовем туда. Это их право», – сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси продолжается футбольный чемпионат во всех лигах. Средняя посещаемость матчей высшей лиги в 7-м туре составила 529 зрителей на игре. Средняя посещаемость сезона 648 зрителей, что на 76 процентов меньше, чем в прошлом году. Самый посещаемый матч апреля – «Динамо» Брест – «Шахтер» собрал 1496 человек. 24 мая на стадионе «Динамо» состоится финал Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест.

9 мая в Минске пройдет парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович считает , что настроения в стране содействуют проведению парад. Толкательница ядра Надежда Остапчук высказалась против проведения мероприятия.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 5 мая – более 3,77 миллионов случаев. Более 1,25 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 264 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 20168 случаев заражения коронавирусом. 5067 человек выздоровели и 116 умерли.

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