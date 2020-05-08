Захаров о коронавирусе: «Лукашенко сделал все правильно, и спортсмены его поддерживают. А 9 августа мы все идем поддерживать нашего президента»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о ситуации с коронавирусом в нашей стране.

«В национальной команде все здоровы. Сейчас ребята тренируются самостоятельно. Считаю, глава государства сделал все правильно, и спортсмены его поддерживают – не только наши, но и зарубежные. А 9 августа мы все идем поддерживать нашего президента», – сказал Захаров.

Напомним, президентские выборы назначены на 9 августа.

В Беларуси зарегистрировано 20168 (+913) случаев COVID-19. Умерли 116 пациентов. Это данные на 7 мая.

Дочь Парфеновича написала письмо Лукашенко: «Хватит вводить людей в заблуждение утверждениями, что Бог поможет, что трактор лечит, что алкоголь помогает в профилактике»

Александр Лукашенко: «Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение»