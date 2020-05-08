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Захаров о коронавирусе: «Лукашенко сделал все правильно, и спортсмены его поддерживают. А 9 августа мы все идем поддерживать нашего президента»
08.05.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о ситуации с коронавирусом в нашей стране.
«В национальной команде все здоровы. Сейчас ребята тренируются самостоятельно. Считаю, глава государства сделал все правильно, и спортсмены его поддерживают – не только наши, но и зарубежные. А 9 августа мы все идем поддерживать нашего президента», – сказал Захаров.
Напомним, президентские выборы назначены на 9 августа.
В Беларуси зарегистрировано 20168 (+913) случаев COVID-19. Умерли 116 пациентов. Это данные на 7 мая.
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Захаров о коронавирусе: «Лукашенко сделал все правильно, и спортсмены его поддерживают. А 9 августа мы все идем поддерживать нашего президента»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о ситуации с коронавирусом в нашей стране.
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