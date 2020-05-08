Ксенофонтов сдал отрицательный тест на коронавирус и сможет играть за «Витебск»

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек «Витебска» сообщил Tribuna.com, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

– Как вы себя чувствуете?

– Отлично.

– Где вы сейчас находитесь?

– В Витебске.

– Выпустили вас с изоляции?

– Да, неделю как тренируюсь.

– Будете уже скоро играть?

– Вот завтра и зайду на пол часика, может, выйдет.

– Тест на коронавирус сдавали?

– Сдавал. Результат – отрицательный, – сказал Ксенофонтов.

В конце апреля главный тренер «Витебска» рассказал о том, Ксенофонтов болеет и изолирован от команды.

Завтра дублирующий состав «Витебска» примет вторую команду .

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