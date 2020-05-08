|
Ксенофонтов сдал отрицательный тест на коронавирус и сможет играть за «Витебск»
08.05.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек «Витебска»
– Как вы себя чувствуете?
– Отлично.
– Где вы сейчас находитесь?
– В Витебске.
– Выпустили вас с изоляции?
– Да, неделю как тренируюсь.
– Будете уже скоро играть?
– Вот завтра и зайду на пол часика, может, выйдет.
– Тест на коронавирус сдавали?
– Сдавал. Результат – отрицательный, – сказал Ксенофонтов.
В конце апреля главный тренер «Витебска»
Завтра дублирующий состав «Витебска»
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хавбек «Витебска» Александр Ксенофонтов сообщил Tribuna.com, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)