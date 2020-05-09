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В Беларуси введут мораторий на возврат денег туристам

09.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 150 миллионов долларов задолжали туркомпании Беларуси своим клиентам. Из-за пандемии коронавируса агентства оказались в кризисной ситуации, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Из-за пандемии коронавируса белорусский туристический бизнес переживает непростые времена. Компании внесли предоплаты по услугам иностранным контрагентам, а те сейчас не могут их вернуть. Турпоездки отменены, а компании в итоге остались без клиентов и без средств.

Но в беде туристический бизнес не бросят. Правительство предлагает поддержку. Компаниям и их клиентам разрешат взять паузу, по сути, введут временный мораторий на возврат денег, чтобы не обанкротить бизнес.

«Практически подготовлен проект указа главы государства, который поможет решить эти проблемы. Предполагается, что будет установлен мораторий до 31 декабря текущего года на возврат средств. В случае если иностранные туристические компании возвращают средства, то белорусским клиентам деньги должны быть возвращены в семидневный срок», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас.



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Из-за пандемии коронавируса белорусский туристический бизнес переживает непростые времена.
 
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