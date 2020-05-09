|
В Беларуси введут мораторий на возврат денег туристам
09.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 150 миллионов долларов задолжали туркомпании Беларуси своим клиентам. Из-за пандемии коронавируса агентства оказались в кризисной ситуации, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Но в беде туристический бизнес не бросят. Правительство предлагает поддержку. Компаниям и их клиентам разрешат взять паузу, по сути, введут временный мораторий на возврат денег, чтобы не обанкротить бизнес.
«Практически подготовлен проект указа главы государства, который поможет решить эти проблемы. Предполагается, что будет установлен мораторий до 31 декабря текущего года на возврат средств. В случае если иностранные туристические компании возвращают средства, то белорусским клиентам деньги должны быть возвращены в семидневный срок», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за пандемии коронавируса белорусский туристический бизнес переживает непростые времена.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)