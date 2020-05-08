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Экс-глава глава ПВТ идет в президенты Беларуси

09.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Создатель белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало заявил о своем намерении выдвинуться на пост президента Беларуси.

«Я принял решение баллотироваться на пост президента Республики Беларусь. У меня достаточно для этого и управленческого и жизненного опыта. Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси», - написал Цепкало в Facebook.

Он считает, что «создав Парк высоких технологий, я показал и Беларуси, и всему миру, что наш народ может быть столь же умным, творческим и предприимчивым как американцы, англичане, японцы, корейцы и другие успешные народы Земли».

По мнению бывшего руководителя ПВТ, в Беларуси не решаются проблемы завтрашнего дня. «Вместо этого мы заняты бессмысленными "битвами за урожай", "модернизацией" деревообработки и цементной отрасли, спасением камвольного комбината, целлюлозной фабрики, посещением свинарников и коровников, а также борьбой с "тунеядцами" и "бездельниками". На все это тратятся колоссальные силы, деньги, время и энергия», - считает Цепкало.

Бизнесмен готов сделать у нас страну, «где люди обладают собственностью – на землю своих предков, на заводы, предприятия, фабрики», «будет независимый парламент, выражающий мнение избирателей», «будут независимые суды», «будет создаваться лучшая по мировым стандартам инфраструктура для жизни, учебы, работы и отдыха наших людей».

Валерий Цепкало в 1994 году был назначен первым заместителем министра иностранных дел Беларуси. С февраля 1997 по апрель 2002 года занимал должность посла Беларуси в США и Мексике. После окончания дипломатической службы стал помощником президента по науке и технологиям С октября 2005 по март 2017 года был директором Парка высоких технологий.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, не смотря на пандемию коронавируса, не будет.

 
 
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Создатель белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало заявил о своем намерении выдвинуться на пост президента Беларуси.
 
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