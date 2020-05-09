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Мем недели: в Минске на репетиции парада люди танцевали с гробом
09.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Вчера, 8 мая, в Минске завершалась подготовка к Параду Победы. К репетирующим военным вышли активисты «Молодежного блока», чтобы устроить акцию: станцевать с гробом. Это отсылка к ультрапопулярному мему с темнокожими парнями–гробовщиками из африканской страны Гана. Обычно этот мем прикрепляют к роликам, которые неизбежно заканчиваются неудачей или даже грозят смертельной опасностью.
«Сегодня [8 мая] по городу прошелся взвод почетного караула «Молодежного блока» с вооружением образца «труна» от наших ганнских братьев. Именно во время эпидемии коронавируса как никогда важно отметить 75-летие Победы массовым парадом. А потом и помирать не жалко!» –
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Кроме акции с гробом, «Молодежный блок»
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