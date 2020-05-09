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Мем недели: в Минске на репетиции парада люди танцевали с гробом

09.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 8 мая, в Минске завершалась подготовка к Параду Победы. К репетирующим военным вышли активисты «Молодежного блока», чтобы устроить акцию: станцевать с гробом. Это отсылка к ультрапопулярному мему с темнокожими парнями–гробовщиками из африканской страны Гана. Обычно этот мем прикрепляют к роликам, которые неизбежно заканчиваются неудачей или даже грозят смертельной опасностью.

«Сегодня [8 мая] по городу прошелся взвод почетного караула «Молодежного блока» с вооружением образца «труна» от наших ганнских братьев. Именно во время эпидемии коронавируса как никогда важно отметить 75-летие Победы массовым парадом. А потом и помирать не жалко!» – описали свою акцию авторы.

Бонус

Кроме акции с гробом, «Молодежный блок» провел еще один перфоманс, менее озорной. Ребята собрались на Площади Победы и на фоне надписи «Подвиг народа бессмертен» поочередно сфотографировались с плакатом «А мы нет». «Сейчас мы видим, как руководство страны игнорирует рекомендации ВОЗ, ставя под угрозу жизни и здоровье, организуя многотысячный парад во время пандемии COVID-19. <...> В этот день [Победы] останьтесь дома. <...> При участии в массовом мероприятии вы рискуете не только собственной жизнью, но и жизнями окружающих. Не ради этого воевали наши бабушки и дедушки!» – заявили активисты.

Читайте по теме: 9 мая – парад «победы» над коронавирусом. Зачем чтить память мёртвых ценой здоровья живых?

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 8 мая, в Минске завершалась подготовка к Параду Победы. К репетирующим военным вышли активисты «Молодежного блока», чтобы устроить акцию: станцевать с...
 
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