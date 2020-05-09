ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эпидемия коронавируса в Беларуси: что известно к 9 мая

09.05.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

К 9 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,95 миллиона человек; погибли – 275,1 тысячи, а излечились – 1,33 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 1,28 миллиона эпизодов инфекции;
  • Испания: 222,9 тысячи;
  • Италия: 217,2 тысячи;
  • Британия: 212,6 тысячи;
  • Россия: 187,9 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 77,2 тысячи летальных исходов;
  • Британия: 31,3 тысячи;
  • Италия: 30,2 тысячи;
  • Испания: 26,3 тысячи;
  • Франция: 26,2 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как у нас

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 21101 случай коронавируса. Излечились 5484 человек, скончался 121.
  • В минском аэропорту наконец-то ввели масочный режим. Теперь в масках нужно находиться во время регистрации, при досмотре на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего полета.
  • Минздрав вторую неделю подряд не провел онлайн-конференции, где традиционно звучали ответы на вопросы про эпидемию в стране. Такие конференции велись с марта – как минимум по одному стриму в неделю.
  • Прямо во время репетиции парада в Минске медики госпитализировали человека с подтвержденным COVID-19 (он сбежал из больницы). Впрочем, кроме этого, репетиция запомнилась еще и акцией – к военным вышли четыре молодых человека, чтобы напротив них станцевать с гробом, как в известном меме. 
  • Лидскому фельдшеру дали семь суток ареста за участие в массовом несанкционированном мероприятии. 22 апреля он был на встрече с блогером Тихоновским (также арестован, но на 15 суток) в Лиде, где критично высказывался о подходе к коронавирусу и жаловался на давление начальства.

Мы дополняем материал.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 9 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,95 миллиона человек; погибли – 275,1 тысячи, а излечились – 1,33 миллиона. Эти сведения получены благодаря...
 
Новости дня
Новости
 
Мем недели: в Минске на репетиции парада люди танцевали с гробом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика