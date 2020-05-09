Эпидемия коронавируса в Беларуси: что известно к 9 мая

Источник материала: KYKY

К 9 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 3,95 миллиона человек; погибли – 275,1 тысячи, а излечились – 1,33 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,28 миллиона эпизодов инфекции;

Испания: 222,9 тысячи;

Италия: 217,2 тысячи;

Британия: 212,6 тысячи;

Россия: 187,9 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 77,2 тысячи летальных исходов;

Британия: 31,3 тысячи;

Италия: 30,2 тысячи;

Испания: 26,3 тысячи;

Франция: 26,2 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как у нас

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 21101 случай коронавируса. Излечились 5484 человек, скончался 121.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 21101 случай коронавируса. Излечились 5484 человек, скончался 121. В минском аэропорту наконец-то ввели масочный режим. Теперь в масках нужно находиться во время регистрации, при досмотре на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего полета.

масочный режим. Теперь в масках нужно находиться во время регистрации, при досмотре на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего полета. Минздрав вторую неделю подряд не провел онлайн-конференции, где традиционно звучали ответы на вопросы про эпидемию в стране. Такие конференции велись с марта – как минимум по одному стриму в неделю.

онлайн-конференции, где традиционно звучали ответы на вопросы про эпидемию в стране. Такие конференции велись с марта – как минимум по одному стриму в неделю. Прямо во время репетиции парада в Минске медики госпитализировали человека с подтвержденным COVID-19 (он сбежал из больницы). Впрочем, кроме этого, репетиция запомнилась еще и акцией – к военным вышли четыре молодых человека, чтобы напротив них станцевать с гробом, как в известном меме.

человека с подтвержденным COVID-19 (он сбежал из больницы). Впрочем, кроме этого, репетиция запомнилась еще и акцией – к военным вышли четыре молодых человека, чтобы напротив них с гробом, как в известном меме. Лидскому фельдшеру дали семь суток ареста за участие в массовом несанкционированном мероприятии. 22 апреля он был на встрече с блогером Тихоновским (также арестован, но на 15 суток) в Лиде, где критично высказывался о подходе к коронавирусу и жаловался на давление начальства.

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Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.