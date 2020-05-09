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В Беларуси за сутки - 951 новый случай коронавируса и 5 смертей
09.05.2020 14:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 9 мая в Беларуси зафиксировано 22 тысячи 52 человека и 126 летальных исходов.
Вылечились и выписались из больниц 6 тысяч 50 пациентов, переболевших коронавирусом.
Всего проведено 251 тыс. 771 тест. За весь период пандемии на территории страны умерли 126 пациентов, у большинства из которых набллюдался ряд хронических заболеваний, отягощенных инфекцией COVID-19.
Напомним,
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По состоянию на 9 мая в Беларуси зафиксировано 22 тысячи 52 человека и 126 летальных исходов. Вылечились и выписались из больниц 6 тысяч 50 пациентов, переболевших...
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