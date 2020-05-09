Bosch: успешная борьба с пандемией COVID-19 - залог восстановления бизнеса

После того, как в связи с пандемией COVID-19 во всем мире были остановлены около 100 заводов Bosch, компания планирует уже в ближайшее время приступить к постепенному наращиванию объемов производства.

Постепенное наращивание объемов производства

«Спрос потребителей на нашу продукцию постепенно возвращается, поэтому наша ближайшая цель – обеспечить надежные поставки для его удовлетворения, чтобы помочь мировой экономике как можно быстрее восстановиться. Наша цель – синхронизировать наращивание объемов производства и работу цепочек поставок, особенно в автомобильной отрасли. Мы уже достигли этого в Китае, где около 40 наших заводов возобновили работу и обеспечивают стабильные поставки, и прилагаем массу усилий, чтобы повторить этот опыт в других регионах», – отметил председатель совета правления Robert Bosch GmbH Фолькмар Деннер.

В своих усилиях Bosch стремится координировать свои действия как в соответствии с запросами клиентов и поставщиков, так и в соответствии с интересами органов власти и самих работников. Так, компания предпринимает многочисленные меры для обеспечения полноценной защиты сотрудников от коронавирусной инфекции.

Содействие сдерживанию пандемии

Компания Bosch стремится внести свой вклад в усилия по борьбе с коронавирусом. Так, при участии Bosch недавно были разработаны экспресс-тесты на COVID-19 и диагностический прибор Vivalytiс, который позволяет получить результат анализов на коронавирус в течение двух часов. Этот анализатор создавался в первую очередь для применения в различных медицинских учреждениях, чтобы обеспечить необходимую защиту их сотрудникам, для которых оперативное получение результатов тестирования имеет критически важное значение.

Уже к концу мая Bosch рассчитывает получить для своих экспресс-тестов маркировку СЕ. В 2020 году компания намерена произвести более 1 млн экспресс-тестов и увеличить эту цифру до 3 млн в следующем.

В настоящий момент на завершающей стадии разработки находится еще более быстрый тест, который может безошибочно диагностировать COVID-19 менее чем за 45 минут.

«Вся наша работа в этой области ведется под лозунгом «Разработано для жизни», — прокомментировал Фолькмар Деннер.

Представители компании отмечают высокий спрос на эти разработки: по сравнению с первоначальными планами, к концу года объемы их производства планируется увеличить в пять раз.

Еще одним продуктом, выпуск которого Bosch освоила в рамках мер по борьбе с коронавирусом, являются маски для лица. Тринадцать заводов в девяти странах — от Бари в Италии до Бурса в Турции и Андерсона в США — выпускают защитные маски для собственных нужд. Кроме того, сейчас компания устанавливает две полностью автоматические производственные линии на своем заводе в Штутгарте-Фейербахе и планирует сделать то же самое на ряде предприятий в Германии, в Индии и Мексике. Это позволит производить более 500 тыс. масок ежедневно.

В настоящее время выпускаемые маски предназначены для защиты сотрудников Bosch на заводах по всему миру. Однако компания преследует цель сделать их доступными для всех. Ее достижение будет зависеть от получения соответствующих одобрений в той или иной конкретной стране.

В дополнение, еженедельно Bosch производит 5 тыс. литров антисептика для использования на заводах в Америке и Европе.

Развитие бизнеса в 2020 году: пандемия заставляет готовиться к рецессии

В связи с пандемией коронавируса в Bosch предполагают значительные проблемы для мировой экономики в текущем финансовом году.

«Мы готовимся к глобальной рецессии, которая окажет значительное влияние на наши собственные результаты в 2020 году», — сказал финансовый директор и заместитель председателя совета правления Bosch Стефан Асенкершбаумер.

Исходя из текущей ситуации, Bosch прогнозирует сокращение объемов автомобильной промышленности минимум на 20% в 2020 году. В первом квартале этого года продажи Bosch Group упали на 7,3%; в марте 2020 года падение продаж составило 17%. С учетом множества непредсказуемых обстоятельств компания не спешит делать годовой прогноз.

«Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы хотя бы удержать баланс, — сказал Стефан Асенкершбаумер. — В условиях этого серьезного кризиса наше неоспоримое преимущество вновь заключается в диверсификации бизнеса».

В настоящее время основные усилия направлены на реализацию мер по снижению затрат и обеспечению ликвидности. Это включает сокращение рабочего времени и объемов производства, сокращение заработной платы для специалистов и менеджеров, включая исполнительное руководство, и увеличение сроков возврата инвестиций. Кроме того, в начале 2020 года компания Bosch уже запустила комплексную программу по повышению своей конкурентоспособности.

«В среднесрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы вернуться нА уровень рентабельности примерно в 7%, но не пренебрегая основными задачами, обеспечивающими наше будущее»,— отметил Стефан Асенкершбаумер. — Мы вкладываем всю нашу энергию в борьбу с пандемией коронавируса и тем самым создаем необходимые предпосылки для реализации возможностей, которые вскоре откроются перед Bosch Group».