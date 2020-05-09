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В адрес Главы белорусского государства и народа продолжают поступать поздравления с праздником Великой Победы
09.05.2020 18:56 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние", - говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина. "Сохранение памяти о мужестве и подвиге воинов-освободителей, тружеников тыла - это бесценное наследие Великой Победы. Оно призывает нас крепить узы дружбы и совместно реагировать на вызовы современности", - отметили в послании Минску лидер Армении Армен Саркисян и премьер-министр этой страны Никол Пашинян.
Президент Молдовы Игорь Додон в поздравлении Беларуси особо подчеркнул, что своими делами, силой духа и стойкостью ветераны помогают с достоинством пройти выпавшие на нашу долю суровые испытания и добиться Победы!
"Сегодня, в связи с пандемией коронавируса, мы в полной мере сознаем, как хрупок и мал этот мир, как он несовершенен и не защищен от нас самих, и как нужно обращаться с ним, чтобы сберечь на века. И поэтому перед лицом победивших в той самой жестокой войне народы должны объединиться, чтобы противостоять уже в мирное время этой страшной угрозе".
"Великая Победа была достигнута благодаря мужеству, героизму, сплоченности и самоотверженному труду всех народов Советского Союза", - отметил в своем послании Президент Таджикистана. Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что испытанные временем отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут крепнуть и приумножаться во благо народов, во имя обеспечения всеобщего мира и стабильности.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил в поздравлении, что общая святая обязанность - бережно сохранить и чтить память о героизме защитников Отечества! Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов считает праздник Победы величайшим событием, воплотившим стремление человечества к миру, дружбе и братству.
Поздравительное послание также поступило от Президента Сирии. Башар Асад передал дружественному белорусскому народу пожелания стабильности, дальнейшего развития и процветания, а также подчеркнул важность памяти о героях.
"Эти подвиги непременно вдохновляют все народы, которые подвергаются различным видам войн и вмешательств извне с целью - отобрать волю и властвовать над страной", - отметил сирийский лидер.
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В адрес Главы белорусского государства и народа продолжают поступать поздравления с праздником Великой Победы
"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние", - говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина. "Сохранение памяти о мужестве и подвиге...
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