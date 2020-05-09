"Бессмертный полк" в борисовских Печах

Источник материала: Единство

В руках у Анны Александровны Лапицкой — три портрета. Это ее близкие люди, которые достойно прошли все испытания, выпавшие на долю советского народа в годы Великой Отечественной войны.

— Это мой родной дедушка старшина Николай Сергеевич Лавровский, — показывает борисовчанка на первую из фотографий. — Он прошел всю войну! Родом мы из Читы, но сейчас живем здесь. Так вот дедушка ушел на фронт из Забайкалья, а потом вернулся на родину. Измученный, израненный, но, слава Богу, живой, с наградами!

⠀ А его жена, моя бабушка Гликерия Афанасьевна, все то время воспитывала в одиночку пятерых детей. И, кроме этого, шила для солдат шинели и отправляла их на фронт.

⠀ Когда муж вернулся домой — с победой! — они сумели дать всем своим детям высшее образование — вывели в люди, за что им огромное спасибо и низкий поклон.

⠀ — На третьем снимке — брат дедушки капитан Евгений Сергеевич Лавровский, — продолжает рассказ Анна Александровна. — Воевал, много раз отличался в бою, за что был представлен к нескольким наградам. И тоже остался жив: какое это счастье!

⠀ Теперь наша семья очень большая. Только вот в этом году свидеться не довелось пока: все родственники живут по-прежнему в Чите. Обычно они так же, как и я, в День Победы выходят на улицу с портретами наших героев. Но сегодня, увы, этого сделать из-за распространения коронавируса не смогли. Но, тем не менее, жители Читы выставили фотографии героев Бессмертного полка в окна! И это очень трогательно. И справедливо по отношению к тем, кто воевал за наше будущее.

⠀ — Что значит для вас праздник 9 Мая?

⠀ — День Победы — величайший праздник, и сегодня он, как, впрочем, и всегда, организован на высоком уровне! — отвечает женщина, с трудом сдерживая слезы. — Я очень горжусь своими предками и жителями Беларуси — страны, ставшей для меня второй Родиной. И, в том числе, за то, что, несмотря ни на что, сегодня в нашей столице прошел парад. Смотрела его начало по телевизору и просто плакала. Как было замечательно сказано белорусами: «Мы тут, в Минске, проходим парад за всех — за наших братьев-россиян, за других людей, которые живут в странах — бывших советских республиках». С Днем Великой Победы!

⠀ Светлана ЧЕКАЛОВА, фото автора