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Пожар в больнице Санкт-Петербурга, где лежат пациенты с коронавирусом: есть погибшие

12.05.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 12 мая в в перепрофилированной для пациентов с коронавирусом больнице Святого Георгия начался в Санкт-Петербурге произошел пожар. Информагентства сообщают о пяти погибших.

(Будет дополнено)

 
 
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