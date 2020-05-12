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Пожар в больнице Санкт-Петербурга, где лежат пациенты с коронавирусом: есть погибшие
12.05.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 12 мая в в перепрофилированной для пациентов с коронавирусом больнице Святого Георгия начался в Санкт-Петербурге произошел пожар. Информагентства сообщают о пяти погибших.
(Будет дополнено)
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Информагентства сообщают о пяти погибших.
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