Источник материала: БT

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток обязательно

За отсутствие масок и перчаток - штраф 5 тысяч российских рублей

Цена масок в Москве выросла в 50 раз

В России начинаются поэтапные послабления режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 31 мая

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве и других городах России вводят обязательное ношение масок и перчаток Россия по числу заразившихся коронавирусом сегодня на четвертом месте в мире. Ежедневно в стране выявляют 11 тысяч случаев заболевших. В Москве, Подмосковье,...

Россия по числу заразившихся коронавирусом сегодня на четвертом месте в мире. Ежедневно в стране выявляют 11 тысяч случаев заболевших. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах с сегодняшнего дня вводят обязательное ношение масок и перчаток. Иначе - штраф. Почем нынче аксессуары самозащиты? И как траты на маски подрывают семейный бюджет? В ситуации разбиралась наш московский корреспондентС начала режима самоизоляции в Москве, по данным статистики, маски стали носить 60 % населения. Перчатки - только 17 %. Но есть и такие, кто принципиально отказывался надевать эти аксессуары самозащиты.Но с сегодняшнего дня носить маски и перчатки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронеже и некоторых других российских городах обязательно. Причем, если вы только в маске, но без перчаток, или наоборот, вас оштрафуют на 5 тысяч рублей. По нынешнему курсу - это около 70 долларов США. Поэтому сегодня маски пошли в массы.Их продают не только в аптеках, но и в специальных автоматах, которые установили на станциях московских метро, в кассах пригородных поездов и даже в продуктовых магазинах.По данным Федеральной антимонопольной службы, цена на маски выросла в 50 раз. Если раньше ее стоимость была 1-2 российских рубля, то теперь 50. А менять одноразовую маску надо каждые 2-3 часа. Умножаем на 30 дней - получаем 1 500 тысячи, чуть более 20 долларов США. А если в семье 4 человека - из бюджета только в месяц на маски уйдет около 100 долларов. Учитывая, что многие сейчас без работы, нагрузка на семейный бюджет существенная.Также с сегодняшнего дня в России начинаются поэтапные послабления режима самоизоляции. Так, в Москве заработают все промышленные предприятия и строительные компании города.А вот рестораны, кафе, салоны красоты, торговые и спортивные центры, театры и кинотеатры пока открывать не собираются. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая.