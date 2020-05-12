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В Москве и других городах России вводят обязательное ношение масок и перчаток

12.05.2020 09:32 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Россия по числу заразившихся коронавирусом сегодня на четвертом месте в мире. Ежедневно в стране выявляют 11 тысяч случаев заболевших. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах с сегодняшнего дня вводят обязательное ношение масок и перчаток. Иначе - штраф. Почем нынче аксессуары самозащиты? И как траты на маски подрывают семейный бюджет? В ситуации разбиралась наш московский корреспондент Дарья Белоусова-Петровская.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток обязательно

С начала режима самоизоляции в Москве, по данным статистики, маски стали носить 60 % населения. Перчатки - только 17 %. Но есть и такие, кто принципиально отказывался надевать эти аксессуары самозащиты.

За отсутствие масок и перчаток - штраф 5 тысяч российских рублей

Но с сегодняшнего дня носить маски и перчатки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронеже и некоторых других российских городах обязательно. Причем, если вы только в маске, но без перчаток, или наоборот, вас оштрафуют на 5 тысяч рублей. По нынешнему курсу - это около 70 долларов США. Поэтому сегодня маски пошли в массы. 

Их продают не только в аптеках, но и в специальных автоматах, которые установили на станциях московских метро, в кассах пригородных поездов и даже в продуктовых магазинах.

Любовь Ерошенко, администратор продуктового магазина: "У нас есть одноразовые маски двух видов, также многоразовые разных размеров. И по цветам классические. И перчатки у нас есть в продаже. Одноразовые, для посетителей, человек зашел, надел перчатки и пошел за покупкой. Может, у него нет с собой, сейчас дефицит. И в продаже перчатки есть". 

Цена масок в Москве выросла в 50 раз

По данным Федеральной антимонопольной службы, цена на маски выросла в 50 раз. Если раньше ее стоимость была 1-2 российских рубля, то теперь 50. А менять одноразовую маску надо каждые 2-3 часа. Умножаем на 30 дней - получаем 1 500 тысячи, чуть более 20 долларов США. А если в семье 4 человека - из бюджета только в месяц на маски уйдет около 100 долларов. Учитывая, что многие сейчас без работы, нагрузка на семейный бюджет существенная. 

Александра, Жительница г. Москвы: "Я считаю, это зарабатывание денег. Потому что действительно тяжело будет каждые 2 часа менять маску. Мы, конечно, уже купили упаковку, но не знаем, на сколько нам ее хватит". 

Светлана, Жительница г. Москвы: "Я считаю, что это незаконно - меня обязывать и не давать мне материальные средства, чтоб я это купила. У меня нет дополнительных денег, я не работаю, муж дома, и неизвестно, как будут платить зарплату".

В России начинаются поэтапные послабления режима самоизоляции

Также с сегодняшнего дня в России начинаются поэтапные послабления режима самоизоляции. Так, в Москве заработают все промышленные предприятия и строительные компании города. 

Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 31 мая

А вот рестораны, кафе, салоны красоты, торговые и спортивные центры, театры и кинотеатры  пока открывать не собираются. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая. 

 
 
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Россия по числу заразившихся коронавирусом сегодня на четвертом месте в мире. Ежедневно в стране выявляют 11 тысяч случаев заболевших. В Москве, Подмосковье,...
 
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