Проведение президентских выборов 9 августа отвечает логике избирательного процесса и развитию ситуации в мире. Такое мнение в парламенте высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Депутат поддержал дату проведения выборов 9 августа. «Она оптимальна, полностью отвечает логике избирательного процесса и логике развития событий», — считает он.

Андрей Савиных отметил, что в мире начинают проявлять себя последствия карантинных мер и кризисные явления из-за пандемии коронавируса. Мировая экономика, по мнению парламентария, рискует оказаться в серьезнейшей рецессии, беспрецедентной по своим масштабам и остроте. «Это будет серьезным вызовом и серьезным испытанием для всех стран. Как представляется, с особой остротой кризис начнет проявлять себя уже осенью. На этом фоне для нас крайне важно как можно раньше завершить внутриполитические процессы в стране», — сказал парламентарий.

БЕЛТА