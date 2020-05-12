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Заседание Совета министров иностранных дел СНГ впервые пройдет в формате видеоконференции

12.05.2020 09:46 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь на сегодняшнем заседании представит глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Министры обсудят взаимодействие стран Содружества с ООН и другими международными организациями. Ключевая тема - задачи по противодействию распространения коронавируса. Будет рассмотрен проект международного молодежного сотрудничества, а также взаимодействия в области туризма, физкультуры и спорта на ближайшее десятилетие. В повестку дня включены вопросы партнерства в области культуры и национальной безопасности.
 
 
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Беларусь на сегодняшнем заседании представит глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Министры обсудят взаимодействие стран Содружества с ООН и...
 
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