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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заседание Совета министров иностранных дел СНГ впервые пройдет в формате видеоконференции Беларусь на сегодняшнем заседании представит глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Министры обсудят взаимодействие стран Содружества с ООН и...

Беларусь на сегодняшнем заседании представит глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Министры обсудят взаимодействие стран Содружества с ООН и другими международными организациями. Ключевая тема - задачи по противодействию распространения коронавируса. Будет рассмотрен проект международного молодежного сотрудничества, а также взаимодействия в области туризма, физкультуры и спорта на ближайшее десятилетие. В повестку дня включены вопросы партнерства в области культуры и национальной безопасности.