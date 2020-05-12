ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В аптеках могут появиться экспресс-тесты на COVID-19

12.05.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В белорусских аптеках вскоре могут появиться экспресс-тесты на коронавирус. Первая партия пока распределена по медучреждениям, а после допоставок тесты, возможно, станут доступны для большего числа людей.

Как сообщил главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в интервью телеканалу "Беларусь 1" , в нашу страну поступило сто тысяч китайских экспресс-тестов на коронавирус.

«В первую и главную очередь экспресс-тесты будут делаться при наличии медицинских показаний, когда необходимо достаточно быстро провести диагностику, выяснить, есть ли у пациента коронавирусная инфекция на фоне, например, пневмонии. От этого будет зависеть тактика лечения буквально с первых часов», - рассказал Дмитрий Шевцов.

Результаты теста будут известны уже через 15-20 минут, точность теста высока, сообщил Шевцов. При этом он отметил, что тест, теоритически, можно сделать и в домашних условиях. Однако в аптеках такие тесты пока не появятся: первую партию уже распределили между медицинскими учреждениями. Беларусь ждет дополнительных поставок тестов, после чего, возможно, они и появятся в аптеках.

Тесты Минздрав закупил за средства, которые были переведены на благотворительный счет ведомства. Напомним, что пРанее сообщалось, что платные экспресс-тесты на коронавирус доступны в районной больнице белорусского города Марьина горка. На сайте данного медучреждения была указана стоимость - 42 рубля, для медработников - 36 рублей. Однако позже на странице платных услуг была опубликована информация о невозможности сдать тесты: «В связи с задержкой в получении разрешительных документов на проведение имунохромотографического теста на наличие антител к инфекции covid-19 данная процедура временно исключена из перечня платных услуг. О дате проведения процедуры будет сообщено дополнительно. Администрация марьиногорской ЦРБ приносит свои извинения».

По данным Минздрава, на 11 мая в Беларуси было зафиксировано 23 тысяч 906 человек, инфицированных COVID-19.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусских аптеках вскоре могут появиться экспресс-тесты на коронавирус. Первая партия пока распределена по медучреждениям, а после допоставок тесты, возможно,...
 
Новости дня
Новости
 
В мае 2020 года нотариусы Беларуси будут  консультировать бесплатно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика