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В аптеках могут появиться экспресс-тесты на COVID-19
12.05.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В белорусских аптеках вскоре могут появиться экспресс-тесты на коронавирус. Первая партия пока распределена по медучреждениям, а после допоставок тесты, возможно, станут доступны для большего числа людей.
Как сообщил главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в интервью телеканалу
«В первую и главную очередь экспресс-тесты будут делаться при наличии медицинских показаний, когда необходимо достаточно быстро провести диагностику, выяснить, есть ли у пациента коронавирусная инфекция на фоне, например, пневмонии. От этого будет зависеть тактика лечения буквально с первых часов», - рассказал Дмитрий Шевцов.
Результаты теста будут известны уже через 15-20 минут, точность теста высока, сообщил Шевцов. При этом он отметил, что тест, теоритически, можно сделать и в домашних условиях. Однако в аптеках такие тесты пока не появятся: первую партию уже распределили между медицинскими учреждениями. Беларусь ждет дополнительных поставок тестов, после чего, возможно, они и появятся в аптеках.
Тесты Минздрав закупил за средства, которые были переведены на благотворительный счет ведомства. Напомним, что пРанее
По данным Минздрава, на 11 мая в Беларуси
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В белорусских аптеках вскоре могут появиться экспресс-тесты на коронавирус. Первая партия пока распределена по медучреждениям, а после допоставок тесты, возможно,...
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