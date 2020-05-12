В аптеках могут появиться экспресс-тесты на COVID-19

В белорусских аптеках вскоре могут появиться экспресс-тесты на коронавирус. Первая партия пока распределена по медучреждениям, а после допоставок тесты, возможно, станут доступны для большего числа людей.

Как сообщил главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в интервью телеканалу "Беларусь 1" , в нашу страну поступило сто тысяч китайских экспресс-тестов на коронавирус.

«В первую и главную очередь экспресс-тесты будут делаться при наличии медицинских показаний, когда необходимо достаточно быстро провести диагностику, выяснить, есть ли у пациента коронавирусная инфекция на фоне, например, пневмонии. От этого будет зависеть тактика лечения буквально с первых часов», - рассказал Дмитрий Шевцов.

Результаты теста будут известны уже через 15-20 минут, точность теста высока, сообщил Шевцов. При этом он отметил, что тест, теоритически, можно сделать и в домашних условиях. Однако в аптеках такие тесты пока не появятся: первую партию уже распределили между медицинскими учреждениями. Беларусь ждет дополнительных поставок тестов, после чего, возможно, они и появятся в аптеках.

Тесты Минздрав закупил за средства, которые были переведены на благотворительный счет ведомства. Напомним, что пРанее сообщалось , что платные экспресс-тесты на коронавирус доступны в районной больнице белорусского города Марьина горка. На сайте данного медучреждения была указана стоимость - 42 рубля, для медработников - 36 рублей. Однако позже на странице платных услуг была опубликована информация о невозможности сдать тесты: «В связи с задержкой в получении разрешительных документов на проведение имунохромотографического теста на наличие антител к инфекции covid-19 данная процедура временно исключена из перечня платных услуг. О дате проведения процедуры будет сообщено дополнительно. Администрация марьиногорской ЦРБ приносит свои извинения».