Игорь Стасевич: «Если еврокубков не будет, видимо, придется искать спонсоров»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич в интервью «Прессболу» поделился мнением о чемпионате Беларуси.

- БАТЭ набирает обороты?

– Может, не семимильными шагами, но идем вперед. И наша игра становится лучше. Хотя два последних матча — «качели». Какие-то отрезки проводили хорошо, но потом случались небольшие провалы. Над этим нужно поработать, чтобы так не происходило в будущем.

- Почти все считают, что основными претендентами на чемпионство останутся БАТЭ, брестское «Динамо» и .

– В принципе да. Еще всегда крепкий соперник, которого можно выделить. Да, сейчас «Слуцк», и набрали много очков. Посмотрим, как они дальше пойдут по дистанции. По-моему, пару лет назад тот же выдал очень неплохой первый круг, однако потом сдулся. Все покажет только время, но пока эти команды играют хорошо. Хотя и минских динамовцев не сбрасываю со счетов. Подбор футболистов, новый тренер — тоже с именем... может составить конкуренцию.

- Что думаешь, если в связи с коронавирусом возьмут да и не стартуют еврокубки?

– Надеюсь, все наладится. А если их не будет, то у руководства может и голова заболеть — видимо, придется искать спонсоров, – сказал Стасевич.

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