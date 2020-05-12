|
Игорь Стасевич: «Если еврокубков не будет, видимо, придется искать спонсоров»
12.05.2020 11:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич в интервью
- БАТЭ набирает обороты?
– Может, не семимильными шагами, но идем вперед. И наша игра становится лучше. Хотя два последних матча — «качели». Какие-то отрезки проводили хорошо, но потом случались небольшие провалы. Над этим нужно поработать, чтобы так не происходило в будущем.
- Почти все считают, что основными претендентами на чемпионство останутся БАТЭ, брестское «Динамо» и
– В принципе да. Еще
- Что думаешь, если в связи с коронавирусом возьмут да и не стартуют еврокубки?
– Надеюсь, все наладится. А если их не будет, то у руководства может и голова заболеть — видимо, придется искать спонсоров, – сказал Стасевич.
Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич в интервью «Прессболу» поделился мнением о чемпионате Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)