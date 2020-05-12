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Рабьо не возвращается в «Ювентус» в знак протеста против снижения зарплат (La Stampa)
12.05.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно, почему полузащитник «Ювентуса»
Как сообщает L’Equipe со ссылкой на
Несмотря на то, что игроки «Ювентуса» уже возобновили тренировки, Рабьо находится во Франции и сообщил клубу, что
Уточняется, что Рабьо не ответил на первый звонок
В «Ювентусе» раздражены непрофессионализмом Рабьо. В клубе полагают, что он следует совету своей матери и агента Вероники Рабьо, которая
Рабьо и Гонсало Игуаин – единственные игроки «Ювентуса», еще не прибывшие в Италию. Однако аргентинец получил разрешение клуба на это.
Годовая зарплата Рабьо в «Ювентусе» – около 8 млн евро.
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Стало известно, почему полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо отказывается возвращаться в Италию.Как сообщает L’Equipe со ссылкой на La Stampa, Рабьо протестует против...
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