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Рабьо не возвращается в «Ювентус» в знак протеста против снижения зарплат (La Stampa)

12.05.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, почему полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо отказывается возвращаться в Италию.

Как сообщает L’Equipe со ссылкой на La Stampa, Рабьо протестует против снижения зарплат в клубе, на которое игроки пошли из-за тяжелой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что игроки «Ювентуса» уже возобновили тренировки, Рабьо находится во Франции и сообщил клубу, что останется на родине на максимально долгое время.

Уточняется, что Рабьо не ответил на первый звонок «Ювентуса» с уведомлением о необходимости вернуться в Турин, а затем отказался прилетать.

В «Ювентусе» раздражены непрофессионализмом Рабьо. В клубе полагают, что он следует совету своей матери и агента Вероники Рабьо, которая хочет, чтобы ее сын играл в АПЛ.

Рабьо и Гонсало Игуаин – единственные игроки «Ювентуса», еще не прибывшие в Италию. Однако аргентинец получил разрешение клуба на это.

Годовая зарплата Рабьо в «Ювентусе» – около 8 млн евро.

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Стало известно, почему полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо отказывается возвращаться в Италию.Как сообщает L’Equipe со ссылкой на La Stampa, Рабьо протестует против...
 
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