Беларусь обогнала все страны Европы по числу новых заражений коронавирусом на миллион населения

Источник материала: KYKY

Беларусь обогнала все страны Европы по числу новых выявленных заражений коронавирусом на миллион населения страны. Это видно в анализе данных от 10 мая на сайте worldometer.info.

В тот день в нашей стране зафиксировали 97 новых эпизодов инфекции на миллион населения – это пятое место в мире среди 214 стран и территорий и первое – в Европе среди 50 стран. По этому показателю среди европейских государств следом за Беларусью шла Россия: 75 новых заражений на миллион (население России в 15 раз больше, чем у нас).

В то же время 10 мая Беларусь занимала 27-ю строчку в мире по количеству заболевших COVID-19 на миллион населения за все время наблюдения. И на 41-м месте – по числу проведенных тестов на миллион населения.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.