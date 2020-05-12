|
Беларусь обогнала все страны Европы по числу новых заражений коронавирусом на миллион населения
12.05.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Беларусь обогнала все страны Европы по числу новых выявленных заражений коронавирусом на миллион населения страны. Это
В тот день в нашей стране
В то же время 10 мая Беларусь занимала 27-ю строчку в мире по количеству заболевших COVID-19 на миллион населения за все время наблюдения. И на 41-м месте – по числу проведенных тестов на миллион населения.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь обогнала все страны Европы по числу новых выявленных заражений коронавирусом на миллион населения страны. Это видно в анализе данных от 10 мая на сайте...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)