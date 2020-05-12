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Лукашенко: головой все отвечают за спасение жизней людей

12.05.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси реагируют на заболеваемость исходя из реально складывающейся обстановки, и этот метод уже принес свою эффективность.

12 мая глава государства проводит совещание о соцподдержке отдельных категорий граждан. На нем он затронул тему эпидемиологической ситуации в стране.

Президент предупредил, что сегодня головой все отвечают за смертность населения.

Он потребовал от Минздрава и врачей сохранения жизни людей и сказал, что возьмет это на особый контроль.

Александр Лукашенко отметил, что, естественно, чем более широко проводится тестирование, тем больше фиксируется случаев заболевания. Однако, сейчас в приоритете вопросы пневмоний, и не только ковидных.

Что касается пневмоний, президент констатировал, что в Беларуси уже нет такого прироста, как было даже 2-3 недели назад.

Также, по его мнению, ситуация с коронавирусом и другими заболеваниями в стране терпимая.

 

 
 
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В Беларуси реагируют на заболеваемость исходя из реально складывающейся обстановки, и этот метод уже принес свою эффективность.
 
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