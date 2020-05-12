Лукашенко: головой все отвечают за спасение жизней людей

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси реагируют на заболеваемость исходя из реально складывающейся обстановки, и этот метод уже принес свою эффективность.

12 мая глава государства проводит совещание о соцподдержке отдельных категорий граждан. На нем он затронул тему эпидемиологической ситуации в стране.

Президент предупредил, что сегодня головой все отвечают за смертность населения.

Он потребовал от Минздрава и врачей сохранения жизни людей и сказал, что возьмет это на особый контроль.

Александр Лукашенко отметил, что, естественно, чем более широко проводится тестирование, тем больше фиксируется случаев заболевания. Однако, сейчас в приоритете вопросы пневмоний, и не только ковидных.

Что касается пневмоний, президент констатировал, что в Беларуси уже нет такого прироста, как было даже 2-3 недели назад.

Также, по его мнению, ситуация с коронавирусом и другими заболеваниями в стране терпимая.



