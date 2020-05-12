Йонас Петраускас: «Ладно, чемпионат – играют на свежем воздухе, все спортсмены с иммунитетом. Но парад… Как по мне это пыль в глаза»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник «Минска» Йонас Пятраускас , который сейчас тренирует детей литовского футбольного клуба «Кетера», поделился мнением о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

– Как относишься к тому, что в Беларуси нет карантина?

– Даже не знаю. За ситуацией слежу только по новостям. В основном все пишут, что его надо сделать. С другой стороны, чемпионат страны не остановили и вроде ничего не ухудшилось пока. Только болельщики перестали ходить – в Бресте уже не такие полные трибуны.

Ладно, чемпионат. Это, наверное, не так важно. Играют на свежем воздухе, все спортсмены с иммунитетом. Но парад… Как по мне это пыль в глаза. Лучше эти деньги отдать ветеранам, которые воевали, чем тратить на это. Понимаю, что для ветеранов это важный праздник. Так лучше сделать для них что-то. Если парад делается для ветеранов, то, думаю, им это не сильно надо. Куда важнее помощь с теми же финансами или чем-то другим.

– В Литве отмечали праздник?

– Там, где я живу, есть памятник жертвам войны. К нему несут венки, было какое-то шествие даже. Но глобально нет. У молодежи более негативное отношение к этому. У них иное воспитание. Они по-другому думают.

Смотри, в 10 километрах от моего городка есть памятник жертвам войны – мирным жителям, которых расстреляли советские партизаны за помощь немцам. А в 20 километрах от того места еще один памятник – мирным жителям, которых расстреляли немцы за помощь партизанам. Вот такое вот рядом, – сказал Пятраускас.

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