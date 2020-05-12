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Лукашенко дал понять, что последствия коронавируса белорусы будут «расхлебывать» без помощи государства
12.05.2020 13:08 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что государство не будет помогать всем подряд бороться с последствиями пандемии. Увольнять людей он запретил, а тем, кто все же потеряет работу, посоветовал просто найти новую работу.
12 мая у Александра Лукашенко рассматривается проект Указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Во Дворце независимости собрались члены белорусского правительства и руководство администрации президента. Лукашенко же в начале собрания сразу расставил акценты: помогать только тем, кто нуждается в поддержке и «шевелится» сам.
При этом он запретил увольнять людей, а тем, кто потерял работу, посоветовал идти на биржу труда.
«Категорически неприемлемо увольнение людей. Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным», - подчеркнул Лукашенко, отметив, что если человек потерял работу или же у него нет на сегодняшний день какой-то приемлемой работы, то вакансий достаточно: можно пойти поработать даже на «нелюбимую и не совсем приемлемую».
Он также дал понять, что на помощь от государства в Беларуси смогут расчитывать далеко не все.
«Все денежные средства, которые мы можем сегодня направить на поддержку конкретных предприятий и граждан, должны быть направлены на места. Прежде всего - губернаторам. Они разберутся, кого поддерживать», - выразил он уверенность, добавив, что: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу». В то же время есть отрасли, которые в сложившихся условиях объективно не имеют возможности работать, например, авиакомпания «Белавиа». В подобной ситуации поддержку должно оказать государство, уверен президент.
Про малый и средний бизнес, который стоит на пороге полного банкротства, Лукашенко так и не упомянул, отметив лишь, что некоторые рестораны смогли перепрофилироваться на доставку еды.
Напомним, указ президента о поддержке экономики
3 апреля Александр Лукашенко
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Лукашенко дал понять, что последствия коронавируса белорусы будут «расхлебывать» без помощи государства
Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что государство не будет помогать всем подряд бороться с последствиями пандемии. Увольнять людей он запретил, а тем,...
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